桌球／林昀儒、鄭怡靜拚WTT杜哈冠軍賽 尋求新賽季首勝

中央社／ 台北5日電
台灣桌球混雙好手林昀儒(左)與鄭怡靜。 國際桌總官方微博
在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽即將於7日登場，台灣「桌球一哥」林昀儒、「桌球一姊」鄭怡靜分別參加男單、女單賽事，尋求新賽季首勝。

只有舉行單打賽事的WTT杜哈冠軍賽為32籤，在今天舉行的抽籤儀式中，現年24歲、世界排名13名的「台灣一哥」林昀儒，首輪被抽到與世界排名26名的克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar）對戰，過去雙方5度交手，林昀儒帶著5勝0負的完美對戰紀錄，這次期許延續對戰不敗的成績。

以年終總決賽男單8強告別2025年球季的林昀儒，經過短暫的休息後，這次新賽季首戰選擇WTT杜哈冠軍賽，鎖定新賽季首戰奪勝，若順利晉級後，林昀儒有機會在16強挑戰世界排名第3的巴西名將卡爾德拉諾（Hugo Calderano），其中林昀儒手握4勝1負對戰優勢，而且取得對戰4連勝。

另外，長期維持在世界排名前20名、被WTT譽為「不可否認偉大（An Undeniable Great）」的鄭怡靜則是台灣女單代表，她將在首輪對上世界排名第5的中國好手王藝迪，不過鄭怡靜處於0勝7負的對戰劣勢，這次希望突破尋求對戰首勝。

林昀儒 鄭怡靜 克羅埃西亞

