撞球／CTPBA職撞總冠軍戰松菸開打 6台將挺進8強爭20萬獎金
CTPBA主辦的職業撞球巡迴賽年度總冠軍戰，今天起一連兩天於台北松山文創園區一號倉庫盛大登場，共計24名選手角逐年終總冠軍。首日小組賽結束後，6名台灣選手挺進明天8強戰，其中「新加坡球王」葉浚惟及菲律賓「雷耶斯盃」MVP、菲國好手「AJ」馬納斯（Albert James Manas），一同爭奪冠軍金盃與20萬元台幣冠軍獎金。
賽事主辦單位 CTPBA 延續去年高規格辦賽水準，再度斥資數百萬元承租松山文創園區一號倉庫打造專業賽場，現場除轉播主桌外，另設置18張副桌，整體規模盛大。本屆賽事共邀請24名選手參賽，包含國內職業年度排名前17名選手，以及7名國外頂尖好手。
24名參賽者中，共有17名台將，另有4名菲律賓、1名新加坡、1名越南及1名中立運動員。賽制採6人一組、共分4組進行循環賽，各組取前2名晉級最終8強。
首日小組賽分為A、B、C、D四組進行，其中以小組賽5勝0敗強勢通關的葉浚惟，以及同樣保持全勝的 Albert James Manas 表現最為亮眼。各組晉級名單如下：A組由謝佳臻（4勝1敗）、呂輝展（3勝2敗）晉級；B組為葉浚惟（5勝0敗）、劉運程（3勝2敗）；C組吳坤霖（4勝1敗）、柯秉漢（4勝1敗）；D組則是 Albert James Manas（5勝0敗）與柯秉逸（4勝1敗）挺進8強。
明天8強賽將由6名台將，搭配2名菲律賓選手與葉浚惟展開激烈對決，對戰組合分別為，馬納斯對呂輝展、柯秉漢對劉運程、謝佳臻對吳坤霖，以及柯秉逸對決葉浚惟，最終將誕生年度總冠軍得主。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言