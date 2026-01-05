撞球／CTPBA職撞總冠軍戰松菸開打 6台將挺進8強爭20萬獎金

CTPBA主辦的職業撞球巡迴賽年度總冠軍戰，今天起一連兩天於台北松山文創園區一號倉庫盛大登場，共計24名選手角逐年終總冠軍。首日小組賽結束後，6名台灣選手挺進明天8強戰，其中「新加坡球王」葉浚惟及菲律賓「雷耶斯盃」MVP、菲國好手「AJ」馬納斯（Albert James Manas），一同爭奪冠軍金盃與20萬元台幣冠軍獎金。

賽事主辦單位 CTPBA 延續去年高規格辦賽水準，再度斥資數百萬元承租松山文創園區一號倉庫打造專業賽場，現場除轉播主桌外，另設置18張副桌，整體規模盛大。本屆賽事共邀請24名選手參賽，包含國內職業年度排名前17名選手，以及7名國外頂尖好手。

24名參賽者中，共有17名台將，另有4名菲律賓、1名新加坡、1名越南及1名中立運動員。賽制採6人一組、共分4組進行循環賽，各組取前2名晉級最終8強。

首日小組賽分為A、B、C、D四組進行，其中以小組賽5勝0敗強勢通關的葉浚惟，以及同樣保持全勝的 Albert James Manas 表現最為亮眼。各組晉級名單如下：A組由謝佳臻（4勝1敗）、呂輝展（3勝2敗）晉級；B組為葉浚惟（5勝0敗）、劉運程（3勝2敗）；C組吳坤霖（4勝1敗）、柯秉漢（4勝1敗）；D組則是 Albert James Manas（5勝0敗）與柯秉逸（4勝1敗）挺進8強。