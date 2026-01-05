快訊

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 桌球教父莊智淵親臨指導學童

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航首次移師彰化舉辦公益桌球營，邀請忠孝國小及育德國小學童們參與，由資深副總經理羅雅美開訓，桌球教父莊智淵蒞臨指導。圖／華航提供
華航首次移師彰化舉辦公益桌球營，邀請忠孝國小及育德國小學童們參與，由資深副總經理羅雅美開訓，桌球教父莊智淵蒞臨指導。圖／華航提供

華航空於三度舉辦公益桌球營，今日首次移師彰化，由資深副總經理羅雅美開訓，並邀請台灣桌球教父莊智淵親臨指導，陪伴在地學童揮拍學習，以運動為新的一年注入正向能量，也為孩子們種下勇敢追夢的希望，藉由公益行動揭開熱血序幕。

華航資深副總經理羅雅美表示，公益桌球營特別選擇於彰化舉辦，持續拓展至各縣市向下扎根，期盼將優質的體育教育帶進地方校園，讓孩子們在熟悉的學習環境中，也能近距離接受精湛的桌球技術指導。

莊智淵三度熱情參與華航公益桌球營，以多年征戰國際賽事的豐富經驗與不懈奮鬥的精神，親自示範桌球技巧，並與學童進行互動教學。

孩子們從暖身、握拍、接發球、移動步伐與反應訓練、對打練習，到趣味競賽等多元訓練內容，盡情揮灑汗水，現場氣氛熱血沸騰，也收穫滿滿、帶著笑容，培養自信與積極行動的態度，更建立面對挑戰時不輕易放棄的精神。

華航長期重視體育人才培育，致力結合公益精神，舉辦各類體育營活動，深耕在地教育及運動發展。

華航表示，將持續與合作選手規畫公益運動營，並拓展至更多城鄉、觸及至更多需要的地方，透過桌球、棒球、羽球、籃球等多元項目的專業訓練，讓運動成為孩子們日常學習與成長的重要助力，在生活中激發熱情與自信。

桌球教父莊智淵鼓勵學童們勇敢揮拍，開啟充滿活力與希望的新年。圖／華航提供
桌球教父莊智淵鼓勵學童們勇敢揮拍，開啟充滿活力與希望的新年。圖／華航提供
學童們揮拍對打挑戰桌球教父莊智淵，現場氣氛熱血沸騰。圖／華航提供
學童們揮拍對打挑戰桌球教父莊智淵，現場氣氛熱血沸騰。圖／華航提供
華航舉辦公益桌球營，資深副總經理羅雅美（右三）致贈飛機模型予彰化忠孝國小校長陳昱仁（左三）及育德國小校長林志汀 （右二），桌球教父莊智淵（左二）也到場指導。圖／華航提供
華航舉辦公益桌球營，資深副總經理羅雅美（右三）致贈飛機模型予彰化忠孝國小校長陳昱仁（左三）及育德國小校長林志汀 （右二），桌球教父莊智淵（左二）也到場指導。圖／華航提供

公益 華航 運動

延伸閱讀

華航公益桌球營首度移師彰化　台灣桌球教父莊智淵親臨指導

桌球／華航辦公益營 桌球教父莊智淵現身指導

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

桌球／日本T聯賽2026開幕戰登台 中華桌協：加強合作

相關新聞

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 桌球教父莊智淵親臨指導學童

中華航空於三度舉辦公益桌球營，今日首次移師彰化，由資深副總經理羅雅美開訓，並邀請台灣桌球教父莊智淵親臨指導，陪伴在地學童...

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 台灣桌球教父莊智淵親臨指導

中華航空第三度舉辦公益桌球營，且首次移師彰化。本次營隊邀請忠孝國小及育德國小學童們參與，由資深副總經理羅雅美開訓，台灣桌...

網球／謝淑薇布里斯本網賽女雙首輪奪勝 新賽季首戰開紅盤

在澳洲舉行的布里斯本網球賽，剛度過40歲生日的台灣名將謝淑薇，今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科於女雙首輪亮相，兩人輕鬆以6比...

台維斯盃／楊宗樺領軍抗黎巴嫩 5戰將2月捍衛主場

「2026 中黎台維斯盃世界一級升降賽」將於2月7到8日在台北市網球中心舉行，中華隊將坐鎮主場迎戰黎巴嫩隊，力拚重返世界...

桌球／華航辦公益營 桌球教父莊智淵現身指導

中華航空三度舉辦公益桌球營，首次移師彰化，今天由資深副總經理羅雅美開訓，邀請台灣「桌球教父」莊智淵親臨指導，陪伴在地學童...

路跑／2026ELLE風格路跑開始報名 在台35周年融合台法精神打造新賽事

深受跑友喜愛、於跑圈評論中屢獲高分的全台風格指標賽事—ELLE風格路跑，將於5月16日（周六）在 新北三重大都會水漾公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。