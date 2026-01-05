桌球／華航辦公益營 桌球教父莊智淵現身指導

中華航空三度舉辦公益桌球營，首次移師彰化，今天由資深副總經理羅雅美開訓，邀請台灣「桌球教父」莊智淵親臨指導，陪伴在地學童揮拍學習，以運動為新的一年注入正向能量，也為孩子們種下勇敢追夢的希望，藉由公益行動揭開熱血序幕。

羅雅美表示，公益桌球營特別選擇於彰化舉辦，持續拓展至各縣市向下扎根，期盼將優質的體育教育帶進地方校園，讓孩子們在熟悉的學習環境中，也能近距離接受精湛的桌球技術指導。華航以實際行動力挺地方教育及運動發展，鼓勵學子勇敢揮拍、追逐夢想，開啟充滿活力與希望的新年。

莊智淵三度參與華航公益桌球營，以多年征戰國際賽事的豐富經驗與不懈奮鬥的精神，親自示範桌球技巧，並與學童進行互動教學。孩子們從暖身、握拍、接發球、移動步伐與反應訓練、對打練習，到趣味競賽等多元訓練內容，盡情揮灑汗水，現場氣氛熱血沸騰，也收穫滿滿、帶著笑容，培養自信與積極行動的態度，更建立面對挑戰時不輕易放棄的精神。