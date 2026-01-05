網球／謝淑薇布里斯本網賽女雙首輪奪勝 新賽季首戰開紅盤
在澳洲舉行的布里斯本網球賽，剛度過40歲生日的台灣名將謝淑薇，今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科於女雙首輪亮相，兩人輕鬆以6比1、6比4贏得8強門票。
布里斯本網球賽屬於國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，同時是澳洲網球公開賽的前哨戰，台灣名將謝淑薇新賽季首戰依舊與28歲的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔。兩人名列女雙頭號種子，就算第2盤遭遇亂流，不過「台拉聯軍」仍以直落二取勝，拿到2026年賽季首勝。
謝淑薇、奧斯塔朋科此役面對澳洲加德基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）組合，「台拉聯軍」在首盤開打後展現宰制力，不僅發球局都能順利保住，還3度突破對手，僅花費不到30分鐘，就以6比1拿下首盤。
手握聽牌優勢的謝淑薇、奧斯塔朋科在次盤突然陷入亂流，兩度遭到破發後形成1比4落後。所幸「台拉聯軍」及時回神、繳出絕佳韌性，直接回敬兩次破發扳平比分，接著再成功捍衛發球局，最後在對手發球情況下如願兌現賽末點，以6比4取得8強門票。
隨著詹皓晴、吳芳嫺相繼在女雙首輪遭到淘汰，身為台將僅存希望的謝淑薇，將與搭檔奧斯塔朋科在下一輪迎戰澳洲華裔韓天遇、捷克穆霍娃（KarolinaMuchova）的組合，尋求躋身4強之列。
