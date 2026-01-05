快訊

台維斯盃／楊宗樺領軍抗黎巴嫩 5戰將2月捍衛主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊去年9月迎戰挪威，團隊精神讓人印象深刻。圖／中華民國網球協會提供
中華隊去年9月迎戰挪威，團隊精神讓人印象深刻。圖／中華民國網球協會提供

「2026 中黎台維斯盃世界一級升降賽」將於2月7到8日在台北市網球中心舉行，中華隊將坐鎮主場迎戰黎巴嫩隊，力拚重返世界一級的關鍵戰役，中華民國網球協會宣布，賽事門票將於6日中午12點ibon售票系統正式開賣。

中華隊曾於2018年台維斯盃亞大區二級賽事中與黎巴嫩交手，當時以2：3敗陣，今年狹路相逢，別具意義。本次由楊宗樺擔任中華代表隊總教練，繼2023年台維斯盃世界一級升降賽後，再度領軍，將以多年征戰國際賽場的經驗，帶領中華隊全力迎戰，挑戰佳績。

中華代表隊集結五位好手，陣容包括目前世界單打排名385位的吳東霖、雙打世界排名166位的「省話一哥」黃琮豪、「世大運戰神」李冠毅，以及「A鵬」謝政鵬和年輕好手陳彥丞。

賽事門票定於明天中午12點在ibon售票系統全面開賣，單日票全票500元、優待票250元；二樓兩日套票全票600元、優待票300元；三樓兩日套票全票700元、優待票350元。

到1月21日的早鳥預購期間，賽會推出位於主隊後方、限量500席的「限時應援兩日套票」，全票600元、優待票300元，並獨家贈送西雅圖咖啡濃淬咖啡球一盒、限量版CTTA襪子一雙、秩序冊及應援摺扇，數量有限，敬請球迷把握機會。

為鼓勵球迷踴躍進場，外縣市球迷可憑賽事門票，享有加購高鐵票85折優惠，相關活動內容請參考ibon票券加購高鐵說明。主辦單位中華民國網球協會也特別邀請歷屆台維斯盃國手到場共襄盛舉，凡本人親臨現場觀賽，可獲每日貴賓票一張、秩序冊與應援摺扇。

「2026 中黎台維斯盃」賽事將於兩天上午11點準時開賽，預計賽前 1 小時開放觀眾進場。

