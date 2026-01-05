聽新聞
桃園巨蛋被球星批「髒到不敢洗澡」 體育局：花3.4億改善年中可完工
台灣職業籃球大聯盟新北國王球星林書緯、福爾摩沙夢想家球星張宗憲日前在YouTube頻道節目中，公開批評桃園市立綜合體育館設施老舊，引發關注。桃園市體育局長許彥輝回應，市府將投入3.4億元進行全面改善工程。
桃園市立綜合體育館俗稱「桃園小巨蛋」，於1993年啟用至今已歷32年。該體育館占地1.5公頃，採用高強度頂棚架構，主場地直徑82公尺，配備固定座椅8000個及活動座椅7000個，然而隨著時代進步，這座建築逐漸老舊，長期淪為法會和賣場使用，難以滿足現代運動競賽與大型演出需求。
林書緯與張宗憲在節目中，討論台灣各地籃球場館實際體驗。林書緯直言最不喜歡的場館就是桃園小巨蛋，不只「髒髒的」，「走在那個地板上，感覺腳會染上什麼病」。張宗憲也附和直言桃園小巨蛋場地老舊、很多蚊子、廁所很髒。
議員黃瓊慧表示，她曾實地走訪發現現場廁所壞了沒修，管線堵塞造成惡臭，不分藍綠議員都要求市府盡快編列預算改善，但感覺市府只聚焦新建大巨蛋，希望市府要做好最基本的維護管理，不要讓桃園小巨蛋髒舊的印象深植在市民心中。
體育局長許彥輝回應，桃園小巨蛋因年代久遠，無法應付現代運動與展演需求。目前市府以桃園小巨蛋作為「2026年全民運動會」開幕及賽事場地，整體及周邊環境改善工程預計投入3.4億元，預計今年6至8月陸續完工。
許彥輝說，市長張善政上任後，積極引入各項運動與展演活動，如台啤永豐雲豹職籃隊進駐及舉辦各項演唱會，提升桃園小巨蛋專業使用率，改善工程共分四大工項，包括地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修。
待四大工項今年中完工後，桃園小巨蛋將具備舉辦1萬2000人室內活動的能力，並將以環狀跑道連接田徑場，成為兼具全民運動、競賽表演與文化展演的綜合型運動休閒場所。
