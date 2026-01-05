快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園巨蛋被球星批「髒到不敢洗澡」 體育局：花3.4億改善年中可完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立綜合體育館設施老舊，近日更遭球星點名批評。桃園市體育局長許彥輝回應，市府將投入3.4億元進行全面改善工程。圖／桃園市體育局提供
桃園市立綜合體育館設施老舊，近日更遭球星點名批評。桃園市體育局長許彥輝回應，市府將投入3.4億元進行全面改善工程。圖／桃園市體育局提供

台灣職業籃球大聯盟新北國王球星林書緯、福爾摩沙夢想家球星張宗憲日前在YouTube頻道節目中，公開批評桃園市立綜合體育館設施老舊，引發關注。桃園市體育局長許彥輝回應，市府將投入3.4億元進行全面改善工程。

桃園市立綜合體育館俗稱「桃園小巨蛋」，於1993年啟用至今已歷32年。該體育館占地1.5公頃，採用高強度頂棚架構，主場地直徑82公尺，配備固定座椅8000個及活動座椅7000個，然而隨著時代進步，這座建築逐漸老舊，長期淪為法會和賣場使用，難以滿足現代運動競賽與大型演出需求。

林書緯與張宗憲在節目中，討論台灣各地籃球場館實際體驗。林書緯直言最不喜歡的場館就是桃園小巨蛋，不只「髒髒的」，「走在那個地板上，感覺腳會染上什麼病」。張宗憲也附和直言桃園小巨蛋場地老舊、很多蚊子、廁所很髒。

議員黃瓊慧表示，她曾實地走訪發現現場廁所壞了沒修，管線堵塞造成惡臭，不分藍綠議員都要求市府盡快編列預算改善，但感覺市府只聚焦新建大巨蛋，希望市府要做好最基本的維護管理，不要讓桃園小巨蛋髒舊的印象深植在市民心中。

體育局長許彥輝回應，桃園小巨蛋因年代久遠，無法應付現代運動與展演需求。目前市府以桃園小巨蛋作為「2026年全民運動會」開幕及賽事場地，整體及周邊環境改善工程預計投入3.4億元，預計今年6至8月陸續完工。

許彥輝說，市長張善政上任後，積極引入各項運動與展演活動，如台啤永豐雲豹職籃隊進駐及舉辦各項演唱會，提升桃園小巨蛋專業使用率，改善工程共分四大工項，包括地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修。

待四大工項今年中完工後，桃園小巨蛋將具備舉辦1萬2000人室內活動的能力，並將以環狀跑道連接田徑場，成為兼具全民運動、競賽表演與文化展演的綜合型運動休閒場所。

桃園市立綜合體育館設施老舊，近日更遭球星點名批評。桃園市體育局長許彥輝回應，市府將投入3.4億元進行全面改善工程。圖為目前施工現況。圖／桃園市體育局提供
桃園市立綜合體育館設施老舊，近日更遭球星點名批評。桃園市體育局長許彥輝回應，市府將投入3.4億元進行全面改善工程。圖為目前施工現況。圖／桃園市體育局提供

張宗憲 林書緯

延伸閱讀

TPBL／張宗憲轟本季新高25分 夢想家客場勝特攻

TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

桃園大廟出現罰單陷阱？紅色鋪面誤導過馬路 黃瓊慧：9成民眾都搞錯

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

相關新聞

桃園巨蛋被球星批「髒到不敢洗澡」 體育局：花3.4億改善年中可完工

台灣職業籃球大聯盟新北國王球星林書緯、福爾摩沙夢想家球星張宗憲日前在YouTube頻道節目中，公開批評桃園市立綜合體育館...

籃球／籃協會員大會三度流會 運動部：這星期就會發函

中華民國籃球協會上月底召開第13屆第4次會員大會，因出席人數未達法定要求流會，連續三度流會的狀況今天被立法委員陳培瑜點名...

電競／台灣戰隊CFO陣容洗牌 Doggo笑稱仍是怪人俱樂部

「英雄聯盟」中信飛牡蠣休賽季陣容大洗牌，尤其中路換成韓援Pungyeon，司職下路的Doggo今天出席活動時笑說，團隊氛...

羽球／BWF新賽季登場 周天成大馬羽球賽首輪對林俊易

2026年BWF新賽季將開打，台灣羽球好手們今天出發，備戰超級1000的馬來西亞公開賽，「男單一哥」周天成首戰自家人「左...

路跑／五位女力帶領、林立加油 早安台北路跑迎接新年

2026「Good Morning TAIPEI早安台北城市路跑」今天在台北市大佳河濱公園正式起跑，數千名跑者齊聚賽道，...

路跑／「箱根驛傳」16名大逆襲！青山學院再寫傳奇 12年9冠、2度3連霸

第102屆東京箱根間往復大學驛傳競走（箱根驛傳）今天由青山學院大學（青學）拿下第2度3連霸，創下大會紀錄，也是青學第9次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。