籃球／籃協會員大會三度流會 運動部：這星期就會發函

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部政務次長黃啟煌出席立法院第11屆第4會期司法及法制委員會第17次全體委員會議。記者曾思儒／攝影
運動部政務次長黃啟煌出席立法院第11屆第4會期司法及法制委員會第17次全體委員會議。記者曾思儒／攝影

中華民國籃球協會上月底召開第13屆第4次會員大會，因出席人數未達法定要求流會，連續三度流會的狀況今天被立法委員陳培瑜點名，運動部政務次長黃啟煌表示，本周運動部就會發函籃協，促請籃協理事長有所作為。

籃協原本去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林不見蹤影，928名會員中也僅出席105人、委託85人，總計190人未達928名會員的法定一半要求，也是去年5月和11月後，連三次流會，今年如何改選受到質疑。

今天立法院第11屆第4會期司法及法制委員會第17次全體委員會議，針對「運動部組織效能與人才考選制度」進行專題報告，席間立法委員陳培瑜對籃協會員大會三度流會提出質詢，要求運動部有所作為，並提到「國體法43條」。

代表運動部出席會議的政務次長黃啟煌表示，預計這星期就會發函籃協，「促請理事會有所作為，必須面對這件事，沒辦法召開會員大會，即便理事長不來，都可以召開（會員大會）。」黃啟煌提到，會先要求理事會給回覆，具體要求理事會給具體措施，不處理的話不排除動用國體法。

陳培瑜點名的國體法43條，特定體育團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得為下列之處理： 一、停止全部或一部之獎勵、補助。 二、撤免其職員。 三、限期整理。 四、移送人民團體法主管機關廢止許可。 五、移送人民團體法主管機關命令解散。

