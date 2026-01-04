電競／台灣戰隊CFO陣容洗牌 Doggo笑稱仍是怪人俱樂部

快訊

中央社／ 新北4日電
Doggo參與台灣職業籃球大聯盟TPBL中信特攻活動。 中信特攻提供
Doggo參與台灣職業籃球大聯盟TPBL中信特攻活動。 中信特攻提供

「英雄聯盟」中信飛牡蠣休賽季陣容大洗牌，尤其中路換成韓援Pungyeon，司職下路的Doggo今天出席活動時笑說，團隊氛圍依舊是怪人俱樂部，屆時在比賽、直播就能感受到。

台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）上季在世界大賽表現搶眼，取得台港澳賽區暌違10年的8強門票，然而休賽季陣容大洗牌，僅留著上路選手Rest（徐士傑）、下路選手Doggo（邱梓銓），尤其打野選手換成義大利籍華裔的Shad0w（趙志強），而中路選手則引進韓援Pungyeon（李鍾赫）。

Doggo今天出席新北中信特攻活動接受媒體聯訪時表示，遇到每個新隊友都要有不同變化，會先觀察對方是怎麼的人，該用什麼節奏配合，並笑說團隊氛圍還是「怪人俱樂部」，「到時候比賽、直播就看得到。」

CFO比較晚才確定選手陣容，Doggo自評目前團隊磨合狀況還可以，尤其中路選手Pungyeon正在努力學中文、逐步融入CFO氛圍，「一開始還沒有翻譯，我們就用英文問他喜歡吃什麼東西之類的，引導他開口。」

英雄聯盟太平洋職業聯賽（LCP）即將於16日展開第1階段賽事，Doggo提到努力做好CFO該做的事，至於期許則跟去年差不多，希望第1階段有很好的吸收，把經驗帶往第2、3階段，接著挑戰國際賽舞台。

人生首度踏進籃球場，就是參與台灣職業籃球大聯盟TPBL中信特攻活動，Doggo打趣表示有點害羞，因為被很多球迷包圍，有種像動物的感覺，並透露與特攻射手謝亞軒很有話講，「像是聊放假都在幹嘛。」

Doggo(左)參與台灣職業籃球大聯盟TPBL中信特攻活動。 中信特攻提供
Doggo(左)參與台灣職業籃球大聯盟TPBL中信特攻活動。 中信特攻提供

