羽球／BWF新賽季登場 周天成大馬羽球賽首輪對林俊易

2026年BWF新賽季將開打，台灣羽球好手們今天出發，備戰超級1000的馬來西亞公開賽，「男單一哥」周天成首戰自家人「左手重砲」林俊易，雙方都力拚新年開紅盤。

周天成在2025年賽季一共打了27站賽事，是世界羽球聯盟（BWF）男單世界排名前10的球員當中最多，他去年12月中打完年終總決賽後雖返台休息，但過去3週還是積極訓練。

今年1月8日，周天成將滿36歲，昨天在出發比賽前提前慶生。周天成接受中央社訪問時笑說：「不論幾歲，上場就是要保持初衷，保持挑戰對手的心態。」

周天成提到，羽球賽程真的蠻密集，要維持狀態確實很不容易，「不過今年是亞運年，相信大家都會把狀態拉上來，爭取最佳的排名」。

男單世界排名第12的林俊易也有好消息，他於去年耶誕節時，在日本富士山下浪漫求婚成功，也預約了人生中新的身分。

至於世界男雙排名第13的王齊麟、邱相榤，因為邱相榤膝蓋仍在恢復治療當中，兩人決定先暫時休兵，讓世界排名第14的李哲輝、楊博軒成了台灣男雙領頭羊。

李哲輝指出，今年3月就要滿32歲，能拚的時間也不多，希望今年可以維持身體健康，好好衝一年，重點還是擺在世界錦標賽和亞運。