路跑／五位女力帶領、林立加油 早安台北路跑迎接新年

2026「Good Morning TAIPEI早安台北城市路跑」今天在台北市大佳河濱公園正式起跑，數千名跑者齊聚賽道，用奔跑迎接 2026年的到來，也正式揭開北台灣年度首場半程馬拉松序幕。

本屆賽事由展逸國際企業股份有限公司主辦，以「城市女力．英雄傳奇」為主題，並攜手HOII后益等重要夥伴，共同推動健康生活與城市運動文化。

現場星光熠熠，除五位橫跨不同世代、背景與運動領域的城市女力大使齊聚為跑者鳴槍應援外，也特別邀請到「棒球英雄」林立到場共襄盛舉，為跑者加油打氣。林立以長期投入高強度訓練與穩定賽場表現著稱，象徵專業運動員對紀律、堅持與自我突破的精神，也為活動注入更多跨界運動能量。

五位城市女力大使包括噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、跨欄甜心張博雅和長跑精靈蘇鳳婷，以自身的運動歷程與生命故事，詮釋「為何而戰」的精神；而林立則以職業運動員視角，傳遞「日常訓練、長期累積」的運動價值。不同領域、不同世代的運動榜樣齊聚一堂，共同鼓勵所有跑者：不分性別、不論跑齡，都能在賽道上成為自己心中的英雄。

賽事共規畫21K早安戰神組、10K戰鬥組、4K早安同好組三大組別，滿足不同族群需求；賽道路線串聯河濱景觀與城市天際線，在清晨最舒適的時段出發，讓跑者在奔跑之中重新感受台北城市的節奏與溫度。

在賽事體驗規畫上，本屆活動結合潮流視角與機能需求，打造兼具風格與實用性的路跑體驗。主視覺融合時尚與運動語彙，限量設計潮 T 紀念衫成為現場焦點；完賽獎牌則以潮流軍牌造型呈現，並客製化跑者姓名，象徵每位跑者專屬的英雄成就。