路跑／「箱根驛傳」16名大逆襲！青山學院再寫傳奇 12年9冠、2度3連霸

第102屆東京箱根間往復大學驛傳競走（箱根驛傳）今天由青山學院大學（青學）拿下第2度3連霸，創下大會紀錄，也是青學第9次優勝。青學在往路、復路雙雙奪冠，達成完全優勝，同時以10小時37分34秒刷新大會紀錄，比去年自身創下的原紀錄快了3分45秒。

箱根驛傳由「日本馬拉松之父」金栗四三等人於1920年創辦，是日本每年在元月2、3日於東京及箱根之間舉行的驛傳競走（道路接力賽跑，Road relay），目前由關東學生陸上競技聯盟（關東學連）主辦。

【✨第102回 #箱根駅伝『復路』】

📺ただいま日本テレビ系で生中継📡



第102回箱根駅伝は

青山学院大学 10時間37分34秒

大会新記録で総合優勝🎉



史上初2度目の3連覇達成です🏆



番組HP・TVerでもライブ配信中⚡️https://t.co/XRZ4NL38vM pic.twitter.com/yYZZVKxOaK — 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) 2026年1月3日

比賽由隸屬關東學連的大學共派出21支隊伍參賽，包括前屆大會前10名的種子隊、預賽前10名、1隊聯合隊。2日的往路（去程）從共同主辦比賽的讀賣新聞東京本社大樓前出發，抵達箱根蘆之湖，5名選手接力完成107.5公里，3日的復路（回程）由另5名選手接力109.6公里，10個區間合計217.1公里。

由於箱根驛傳的出場選手日後成功站上奧運、世界田徑錦標賽舞台的選手不在少數，自1987年開始進行賽況全國轉播後，迅速成為日本每年新年的代表性活動，收視率亮眼。在接近終點的道路兩邊也聚集不少觀賽民眾，替選手加油打氣。

TBS電視台、Sponichi Annex報導，2015年以來已8度拿下冠軍的青學，今年挑戰史上第2度3連霸。

昨天的往路賽事中，青學在第1區僅跑出第16名，但在地形陡峭、最具有挑戰距離的第5區，王牌選手黑田朝日跑出1小時07分16秒，寫下區間新紀錄，並帶來驚人的逆轉勝。青學最終以5小時18分08秒刷新往路紀錄。

今天的復路比賽中，青學一路領先，在第10區擔任終結者的折田壯太穩健起跑，始終拉開與第2名的差距，他在終點前高舉右手兩次比出「3」，象徵青學3連霸衝過終點線，撲進等待的隊友懷中。青學最終以5小時19分26秒，再創復路新紀錄。

這是青學自2015年首次奪冠以來，12年來第9度奪下冠軍，並寫下第2度完成3連霸的大會紀錄。寫下往路逆轉勝的黑田朝日榮獲大會MVP與金栗四三杯。

MVP是去年新設獎項，從優勝隊伍中選出對於奪冠貢獻最大的選手，由評選委員審議後決定。金栗四三杯則是由參賽各大學的總教練等人投票，從所有參賽隊伍中選出表現最突出、未來發展備受期待的選手。

黑田朝日的精彩表現被日媒冠上「做夢般的山路大逆轉」，跑出了遠超期待的「異次元表現」，引起眾多討論。

【✨第102回 #箱根駅伝『往路』】

📺ただいま日本テレビ系で生中継📡



青山学院大学 5時間18分08秒

往路新記録で優勝🎉



黒田朝日選手は1時間07分16秒で

5区区間新記録を達成👏



2位で早稲田大学 工藤慎作選手がフィニッシュ！



番組HP・TVerでもライブ配信中⚡️https://t.co/XRZ4NL38vM pic.twitter.com/k6qXaTbMvL — 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) 2026年1月2日

黑田接下接力帶時，距離領頭的早稻田大學選手有3分24秒差距。他和第4名的城西大學選手幾乎同時出發，卻迅速把對手甩在身後。

從比賽前半段開始，黑田就以要刷新紀錄的節奏，一路向山頂狂奔。在11.7公里處，黑田追上國學院大學選手，升至第3名。但黑田仍沒停下狂衝的腳步，繼續追上領跑的早稻田大學選手工藤慎作，速度之快，讓擔任解說、出身早大的渡邊康幸都驚呼「太不可思議」、「要出現怪物級紀錄了」。

最終，黑田以1小時07分16秒的驚人區間成績，打破上一屆大會由學長若林宏樹創下的1小時09分11秒紀錄，並一口氣推進了1分55秒，宣告「新山神」的誕生。