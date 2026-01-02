2026第二屆高雄市跳水國際邀請賽將登場 免費入場欣賞

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
第二屆高雄市跳水國際邀請賽即將登場，邀請國際好手與台灣菁英國手同場競技，讓選手們可以透過比賽進行交流，民眾可以免費入場。圖／高雄跳水隊提供
第二屆高雄市跳水國際邀請賽，將於1月29日至2月1日在高雄市立國際游泳池盛大舉行，本屆賽事邀請來自新加坡、越南、香港、菲律賓等國家的俱樂部好手跨海來台，與全台排名前三名的菁英國手同場競技，讓選手們可以透過比賽進行交流，民眾可以免費入場，欣賞選手們在高空翻騰後的精準入水瞬間，感受結合力量與美學的極致視覺饗宴。

本屆賽事由高雄市運發局、高雄市體育總會及中華民國游泳協會指導，國統國際公司贊助，不僅成功匯聚多國好手來臺競技，更展現了企業深耕在地、力挺台灣體育發展的堅定決心，為高雄注入豐沛的國際城市運動能量。

國統國際董事長洪雅滿表示，基層運動員培育不易，不僅需要專業的訓練環境，更需要國際舞台的磨練，希望透過企業力量的支持，讓台灣跳水運動向下扎根、向上開花，培育出更多未來的台灣之光。

「2026年第二屆高雄市跳水國際邀請賽」將於農曆年前熱鬧登場，歡迎民眾親臨高雄市立國際游泳池，感受現場的震撼魅力。無法到場的觀眾，亦可透過線上直播同步為選手加油。

第二屆高雄市跳水國際邀請賽即將登場，邀請國際好手與台灣菁英國手同場競技，讓選手們可以透過比賽進行交流，民眾可以免費入場。圖／高雄跳水隊提供
