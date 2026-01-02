網球／大威新婚後再戰球壇 睽違5年重返澳網將創紀錄
美國球星大威廉絲（Venus Williams）今天獲得澳洲網球公開賽外卡參賽資格，將以45歲之齡成為澳網歷來最年長的女單選手。
綜合美聯社和法新社報導，坐擁7座大滿貫賽單打冠軍的大威去年12月底在美國佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）舉行婚禮，新郎是丹麥出生的模特兒兼演員普瑞蒂（Andrea Preti）。
大威28年前首度征戰澳網。主辦單位今天宣布她將重返墨爾本球場（Melbourne Park）。大威上次出賽是在2021年。
她說：「我很高興能回到澳洲，期待在澳洲的夏季比賽。」
她還說：「我在那裡有許多難忘回憶，感謝有機會回到這個對我職業生涯意義重大的地方。」
大威2003年和2017年獲得澳網女子單打亞軍，當時都是在決賽敗給妹妹小威廉絲（Serena Williams）。
大威曾5度獲得溫布頓網球錦標賽單打冠軍，以及2座美國公開賽單打冠軍。
她將超越日本網球傳奇伊達公子的紀錄，成為澳網會內賽史上最年長女單選手。伊達公子2015年以44歲之齡出戰澳網，首輪即遭淘汰。
大威預計下週將打奧克蘭菁英賽（AucklandClassic），為1月18日到2月1日舉行的澳網熱身。
