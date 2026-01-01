2026元旦健走盛大登場 藍鵲領路萬步迎新年

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
由「飛躍羚羊」紀政發起的「元旦健走」，於2026年邁入第23屆，持續以「日行萬步」為號召，陪伴全民用健康步伐迎接嶄新一年。活動當天於圓山花博廣場登場，吸引近萬名民眾熱情參與，在寒流來襲的清晨，走出滿滿活力與好彩頭。

包括活動發起人紀政、台北市副市長林奕華、運動部全民運動署莊家幸科長、元旦健走代言人王金平院長，以及中華郵政副總經理蔡文慶、中華電信代理執行副總經理陳元凱、台灣中油發言人林珂如、家樂福文教基金會執行長蘇小真、衛福部國民健康署社區健康組組長劉家秀、國策顧問簡文仁、台灣老頑童105歲人瑞林友茂等貴賓，皆親臨現場，與民眾一同健走迎新年。

「2026元旦健走」由希望基金會、臺北市政府體育局及中華全民運動健康管理協會共同主辦，中華電信、中華郵政及台灣中油共同贊助，於上午8時30分熱鬧開走。活動由詠太鼓打擊樂團帶來氣勢磅礡的〈火之舞〉揭開序幕，隨後由國策顧問簡文仁親自帶領全場進行「健康台灣幸福社會國民操」，讓民眾在健走前充分暖身。

本次健走路線全長約7公里、約一萬步，沿大佳河濱公園展開，從花博廣場出發，行經基隆河畔、大直橋折返後回到起點，沿途景色宜人，讓參與者在運動中享受城市與自然交織的美好風景。

儘管元旦當天氣溫偏低，現場民眾依然精神奕奕，用雙腳實踐健康生活與低碳行動，呼應全球淨零趨勢。特別令人敬佩的是，來自臺中的「台灣老頑童」人瑞林友茂先生，今年105歲，已連續第 9 年參與元旦健走，熱愛運動的精神成為全場最溫暖的榜樣。

活動下半場由紙風車劇團帶來「快樂雞」表演，象徵家樂福長期推動動物福利的理念，傳遞「選擇更友善，世界更美好」的溫暖訊息。自2021年起，元旦健走以臺灣特有種動物作為活動視覺主角，今年則由象徵團結與靈性的「臺灣藍鵲」擔任主角，透過可愛形象與生態互動攤位，讓民眾在健走之餘，也更認識臺灣珍貴的自然生命。

主辦單位表示，元旦健走能持續舉辦23年，感謝政府、企業及社會各界長期支持，不僅帶動全民健走風氣，也讓新年第一天成為親友相聚、共享健康的美好時刻。活動在抽出兩名各得新臺幣十萬元頭獎後圓滿落幕，大家相約明年元旦，再次用萬步迎接新年。

