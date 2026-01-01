快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

田徑／首度挑戰20公里競走就破全國！羅聖欽一舉達到名古屋亞運標準

聯合報／ 記者曾思儒／台北—東京電話採訪
北市陽明高中二年級的羅聖欽（左）在2026第74回東京元旦競走賽的20公里競走打破全國紀錄，開心和教練翁竹毅合影。圖／翁竹毅提供
北市陽明高中二年級的羅聖欽（左）在2026第74回東京元旦競走賽的20公里競走打破全國紀錄，開心和教練翁竹毅合影。圖／翁竹毅提供

去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中二年級的羅聖欽新年第一天再傳佳績，他在2026第74回東京元旦競走賽的20公里競走獲得1小時22分59秒的第7名，第一次挑戰20公里就直接打破全國紀錄，也一舉達到今年名古屋亞運參賽標準，展現「天時、地利、人和」成果。

陽明高中教練翁竹毅提到，去年11月羅聖欽在第29屆廣島縣中央競走錦標賽5000公尺走出19分53秒57，放到世界也高居第2，當時師徒倆就有挑戰亞運標準的想法，不過亞運競走只有20公里，回台後除加強有氧訓練提升耐力，也找了心理學老師幫忙。

「做心理的調適，我覺得這是很有幫助的。」翁竹毅解釋，羅聖欽只有17歲，參賽距離從5千公尺到20公里，距離有4倍差距，心裡的差距可能到10倍，儘管羅聖欽不抗拒接受挑戰，但仍會害怕，「心理學老師引導後他比較有信心，加上數字不會騙人，調整好一點有機會挑戰看看。」

出國前在國內模擬訓練，羅聖欽就走出接近原本許嘉維保持的1小時23分43秒成績，今天前10公里剛好42分整，後面兩個5公里愈走愈快。翁竹毅表示，除了愛徒身體狀況非常好，當地氣溫6度左右，加上比賽時的適時補給，才有今天的穩定表現。

第一次比20公里競走就改寫全國紀錄，翁竹毅強調，羅聖欽只有17歲，今年主戰場仍放在5月亞青賽和8月世青賽的5000公尺，名古屋亞運是吸收養分的絕佳機會，希望接續有機會達到2028年洛杉磯奧運參賽標準，為再下一屆的亞運甚至奧運挑戰更佳名次累積能量。

翁竹毅也特別感謝中華民國田徑協會秘書長王景成的支持鼓勵，讓羅聖欽暑假期間連續參加潛優訓練，精進了競走技術，才有今天的成績；他也感謝陽明高中校長蔡哲銘以及台北市運動科學中心，包括侯建文教授的運動營養支援、陳泰廷教授心理調適、北市大副校長曾國維及曾暐晉運動恢復，運動科學訓練讓羅聖欽不斷突破。

北市陽明高中二年級的羅聖欽（右）在2026第74回東京元旦競走賽的20公里競走打破全國紀錄，開心和教練翁竹毅合影。圖／翁竹毅提供
北市陽明高中二年級的羅聖欽（右）在2026第74回東京元旦競走賽的20公里競走打破全國紀錄，開心和教練翁竹毅合影。圖／翁竹毅提供

亞運 北市陽明 田徑

延伸閱讀

LOL／曾拿下亞運銀牌 台灣傳奇電競名將Karsa宣佈退役

游泳／台日混血「仰后」張雅佳期待亞運家人到場

體操／兩度赴日取經 唐嘉鴻尋求進化再戰亞運

柔道／換品牌重新出發 楊勇緯備戰亞運、展望洛杉磯奧運

相關新聞

2026元旦健走盛大登場 藍鵲領路萬步迎新年

由「飛躍羚羊」紀政發起的「元旦健走」，於2026年邁入第23屆，持續以「日行萬步」為號召，陪伴全民用健康步伐迎接嶄新一年。活動當天於圓山花博廣場登場，吸引近萬名民眾熱情參與，在寒流來襲的清晨，走出滿滿

台北元旦健走低溫中熱鬧登場 日行萬步迎接新年

已經邁入第23屆的「元旦健走」，今天再度於圓山花博廣場出發，全長7公里、約1萬步吸引數千名民眾參與；活動發起人「飛躍羚羊...

田徑／首度挑戰20公里競走就破全國！羅聖欽一舉達到名古屋亞運標準

去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中二年級的羅聖欽新年第一天再傳佳績，他在2026第74回東...

Wings for Life全球路跑5月登場 戴資穎獻聲陪跑

第13屆「Wings for Life全球路跑」將於5月10日登場，台灣羽球天后戴資穎將擔任「虛擬終結者號」獻聲陪伴跑友...

路跑／升旗後跑3K 元旦路跑3000人台北迎新年

「115年台北市政府元旦升旗暨路跑」今天上午8點在台北市政府前廣場盛大登場，吸引3000位市民齊聚一堂，以跑步迎接嶄新的...

運動幣能限額200元「添裝備」 運動部：希望產生經濟外溢

運動部在今天正式宣布，將自明年起把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅開放16歲以上民眾都能抽籤登記，500元的運動幣也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。