田徑／首度挑戰20公里競走就破全國！羅聖欽一舉達到名古屋亞運標準

去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中二年級的羅聖欽新年第一天再傳佳績，他在2026第74回東京元旦競走賽的20公里競走獲得1小時22分59秒的第7名，第一次挑戰20公里就直接打破全國紀錄，也一舉達到今年名古屋亞運參賽標準，展現「天時、地利、人和」成果。

陽明高中教練翁竹毅提到，去年11月羅聖欽在第29屆廣島縣中央競走錦標賽5000公尺走出19分53秒57，放到世界也高居第2，當時師徒倆就有挑戰亞運標準的想法，不過亞運競走只有20公里，回台後除加強有氧訓練提升耐力，也找了心理學老師幫忙。

「做心理的調適，我覺得這是很有幫助的。」翁竹毅解釋，羅聖欽只有17歲，參賽距離從5千公尺到20公里，距離有4倍差距，心裡的差距可能到10倍，儘管羅聖欽不抗拒接受挑戰，但仍會害怕，「心理學老師引導後他比較有信心，加上數字不會騙人，調整好一點有機會挑戰看看。」

出國前在國內模擬訓練，羅聖欽就走出接近原本許嘉維保持的1小時23分43秒成績，今天前10公里剛好42分整，後面兩個5公里愈走愈快。翁竹毅表示，除了愛徒身體狀況非常好，當地氣溫6度左右，加上比賽時的適時補給，才有今天的穩定表現。

第一次比20公里競走就改寫全國紀錄，翁竹毅強調，羅聖欽只有17歲，今年主戰場仍放在5月亞青賽和8月世青賽的5000公尺，名古屋亞運是吸收養分的絕佳機會，希望接續有機會達到2028年洛杉磯奧運參賽標準，為再下一屆的亞運甚至奧運挑戰更佳名次累積能量。