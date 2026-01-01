快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

台北元旦健走低溫中熱鬧登場 日行萬步迎接新年

中央社／ 台北1日電
2026元旦健走活動1日在台北花博公園圓山廣場舉行，國策顧問簡文仁（前中）設計新年健康操，在他活靈活現的趣味帶動之下，現場來賓與民眾歡喜伸展，開心拉筋熱身。中央社
2026元旦健走活動1日在台北花博公園圓山廣場舉行，國策顧問簡文仁（前中）設計新年健康操，在他活靈活現的趣味帶動之下，現場來賓與民眾歡喜伸展，開心拉筋熱身。中央社

已經邁入第23屆的「元旦健走」，今天再度於圓山花博廣場出發，全長7公里、約1萬步吸引數千名民眾參與；活動發起人「飛躍羚羊」紀政表示，用健走迎接新的一年是最棒的事。

「2026元旦健走」活動由詠太鼓打擊樂團帶來氣勢磅礡的「火之舞」揭開序幕，隨後由國策顧問簡文仁親自帶領下，全場進行「健康台灣幸福社會國民操」，讓民眾在健走前充分暖身。

本次健走路線全長約7公里、約1萬步，沿大佳河濱公園展開，從花博廣場出發，行經基隆河畔、大直橋折返後回到起點；儘管早上氣溫偏冷，但參與者仍舊相當踴躍。

其中高齡105歲、來自台中的「台灣老頑童」林友茂，已是連續第9年參與元旦健走，他在受訪時笑說：「這是每年第一天最重要的活動，只要還能走，就會繼續走下去，這就是保持健康的秘訣。」

主辦單位表示，元旦健走能持續舉辦23年，感謝政府、企業及社會各界長期支持，不僅帶動全民健走風氣，也讓新年第一天成為親友相聚、共享健康的美好時刻。

國民

延伸閱讀

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

新北市元旦升旗暨健走 侯友宜與民眾以正能量歌聲迎接新年

柯志恩赴眷村參加升旗 新年願望「明年元旦在高雄市政府升旗」

1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

相關新聞

2026元旦健走盛大登場 藍鵲領路萬步迎新年

由「飛躍羚羊」紀政發起的「元旦健走」，於2026年邁入第23屆，持續以「日行萬步」為號召，陪伴全民用健康步伐迎接嶄新一年。活動當天於圓山花博廣場登場，吸引近萬名民眾熱情參與，在寒流來襲的清晨，走出滿滿

台北元旦健走低溫中熱鬧登場 日行萬步迎接新年

已經邁入第23屆的「元旦健走」，今天再度於圓山花博廣場出發，全長7公里、約1萬步吸引數千名民眾參與；活動發起人「飛躍羚羊...

田徑／首度挑戰20公里競走就破全國！羅聖欽一舉達到名古屋亞運標準

去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，北市陽明高中二年級的羅聖欽新年第一天再傳佳績，他在2026第74回東...

Wings for Life全球路跑5月登場 戴資穎獻聲陪跑

第13屆「Wings for Life全球路跑」將於5月10日登場，台灣羽球天后戴資穎將擔任「虛擬終結者號」獻聲陪伴跑友...

路跑／升旗後跑3K 元旦路跑3000人台北迎新年

「115年台北市政府元旦升旗暨路跑」今天上午8點在台北市政府前廣場盛大登場，吸引3000位市民齊聚一堂，以跑步迎接嶄新的...

運動幣能限額200元「添裝備」 運動部：希望產生經濟外溢

運動部在今天正式宣布，將自明年起把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅開放16歲以上民眾都能抽籤登記，500元的運動幣也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。