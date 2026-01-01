台北元旦健走低溫中熱鬧登場 日行萬步迎接新年

已經邁入第23屆的「元旦健走」，今天再度於圓山花博廣場出發，全長7公里、約1萬步吸引數千名民眾參與；活動發起人「飛躍羚羊」紀政表示，用健走迎接新的一年是最棒的事。

「2026元旦健走」活動由詠太鼓打擊樂團帶來氣勢磅礡的「火之舞」揭開序幕，隨後由國策顧問簡文仁親自帶領下，全場進行「健康台灣幸福社會國民操」，讓民眾在健走前充分暖身。

本次健走路線全長約7公里、約1萬步，沿大佳河濱公園展開，從花博廣場出發，行經基隆河畔、大直橋折返後回到起點；儘管早上氣溫偏冷，但參與者仍舊相當踴躍。

其中高齡105歲、來自台中的「台灣老頑童」林友茂，已是連續第9年參與元旦健走，他在受訪時笑說：「這是每年第一天最重要的活動，只要還能走，就會繼續走下去，這就是保持健康的秘訣。」

主辦單位表示，元旦健走能持續舉辦23年，感謝政府、企業及社會各界長期支持，不僅帶動全民健走風氣，也讓新年第一天成為親友相聚、共享健康的美好時刻。