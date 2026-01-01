Wings for Life全球路跑5月登場 戴資穎獻聲陪跑

第13屆「Wings for Life全球路跑」將於5月10日登場，台灣羽球天后戴資穎將擔任「虛擬終結者號」獻聲陪伴跑友挑戰，邀請民眾一同以行動支持公益，為不能跑的人而跑。

這場公益路跑沒有設定的跑步距離，參賽者將由Red Bull運動員戴資穎擔任「虛擬終結者號」來決定最終成績，跑者可透過APP在自己習慣的路徑參賽，或者活動當天到中正紀念堂參與團跑。

「終結者號」將於跑者出發30分鐘後在雲端出發追逐，跑者能透過耳機聽到戴資穎的聲音與鼓勵，當跑者被追上時，比賽即宣告結束。

賽事已開放報名，並將於1月23日至30日推出「揪好友一起跑」行動。只要在指定期間內完成報名，即可獲得另一組參賽資格代碼，跑者能邀請更多親友一同參與。

戴資穎接受中央社訪問時表示，跑步在台灣越來越盛行，現在靠著跑步還可以做公益幫助別人，「希望大家多多參與，一起為脊髓損傷研究貢獻一點力量。」

2025年Wings for Life全球路跑創下歷年新高紀錄，吸引來自191個國家、超過31萬名跑者參與，包括曾被判定全身癱瘓的景美女子拔河隊教練郭昇，也在復健多年後首度參與活動。賽事最終募集860萬歐元（約新台幣3.1億元），目前已資助超過300個研究計畫。