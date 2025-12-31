運動幣能限額200元「添裝備」 運動部：希望產生經濟外溢

運動部在今天正式宣布，將自明年起把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅開放16歲以上民眾都能抽籤登記，500元的運動幣也有200元額度可用於「添裝備」，運動部次長黃啟煌在今天表示，之所以恢復限額「添裝備」，主要是希望能產生經濟外溢的效果。

為了落實全民運動政策目標，運動部前身體育署過去就推出動滋券開放民眾登記抽籤，後來則限縮為只有16歲至22歲能夠開放領取的「青春動滋券」，希望推動青年族群的運動參與，也將使用範圍縮減至「做運動」、「看比賽」。

不過在青春動滋券領券以及抵用狀況不如預期的情況下，運動部在9月掛牌後也積極促成「青春動滋券」轉型「運動幣」，並在今天正式宣布於明年1月26日至2月8日開放16歲以上國民皆可登記抽籤，預計發放60萬份，每份面額500元，且每人最高200元將能夠用於「添裝備」，「做運動」和「看比賽」則維持500元可以全額抵用。

對於運動幣擴大登記範圍，運動部次長黃啟煌表示，過去青春動滋券的抵用狀況並不如預期，未能將政府的善意預算達到該有的經濟效益，因此這次運動幣擴大登記，就是希望更多人參與運動、看比賽，運動可以成為國民必要一部分，而不是被要求或是強迫去做，就像大家都要吃飯睡覺，運動也該是生活一部分，希望透過政策引導讓更多人參與。

至於重新開放「添裝備」，黃啟煌也強調，過去動滋券開放民眾購買運動裝備，因額度高又可能出現集中在單一廠商使用的狀況，並不是運動部希望的結果，這次開放「限額」購買運動裝備，則是希望提高民眾使用誘因外，也能達到經濟外溢的效果，「說實話200元是很難買到很好的裝備，假使民眾拿了200元去抵用，但他可能會買好幾百甚至上千元的裝備，這是我們期待能夠成長的部分。」