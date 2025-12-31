快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

林鴻道完成職務交接清冊簽署程序 蔡家福正式接手中華奧會主席工作

聯合新聞網／ 綜合報導
林鴻道(左)完成職務交接清冊簽署程序，蔡家福(右)正式接手中華奧會主席工作。 中華奧會提供
林鴻道(左)完成職務交接清冊簽署程序，蔡家福(右)正式接手中華奧會主席工作。 中華奧會提供

中華奧會新、舊任主席於今（31）日於奧會辦公室完成職務交接清冊簽署程序。林鴻道主席正式將象徵責任與使命的主席職務，交付予新任主席蔡家福。

適逢2025年最後一日，新、舊任主席齊聚中華奧會辦公室，與全體同仁共進下午茶會，再次感謝大家並提前向同仁們致上新年祝福。

林鴻道主席於茶會中向三十餘位同仁表達誠摯感謝，回顧過去十二年與團隊並肩同行的點滴，感謝同仁長期以來的支持與努力，攜手完成一項又一項艱鉅任務，為中華奧會累積珍貴且豐碩的成果。

新任主席蔡家福則表示，未來將以林鴻道主席的精神為榜樣，持續精進，並積極拓展中華奧會的發展方向與目標；同時也將延續林主席的期許，朝推動臺灣躋身世界運動前二十強國之目標邁進。

茶會尾聲，同仁們與兩位主席合影留念，在掌聲與不捨的淚水中，歡送林主席。

前中華奧會主席林鴻道(中右)與奧會員工道別。 中華奧會提供
前中華奧會主席林鴻道(中右)與奧會員工道別。 中華奧會提供

前中華奧會主席林鴻道(中左)與奧會員工道別。 中華奧會提供
前中華奧會主席林鴻道(中左)與奧會員工道別。 中華奧會提供

前中華奧會主席林鴻道。 中華奧會提供
前中華奧會主席林鴻道。 中華奧會提供

新任中華奧會主席蔡家福。 中華奧會提供
新任中華奧會主席蔡家福。 中華奧會提供

前中華奧會主席林鴻道(中右)與奧會員工道別。 中華奧會提供
前中華奧會主席林鴻道(中右)與奧會員工道別。 中華奧會提供

辦公室 努力 下午茶 團隊

相關新聞

運動幣能限額200元「添裝備」 運動部：希望產生經濟外溢

運動部在今天正式宣布，將自明年起把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅開放16歲以上民眾都能抽籤登記，500元的運動幣也...

林鴻道完成職務交接清冊簽署程序 蔡家福正式接手中華奧會主席工作

中華奧會新、舊任主席於今（31）日於奧會辦公室完成職務交接清冊簽署程序。林鴻道主席正式將象徵責任與使命的主席職務，交付予新任主席蔡家福。 適逢2025年最後一日，新、舊任主席齊聚中華奧會辦公室，

動滋券轉型運動幣發放60萬份 16歲以上都能登記

為落實全民運動政策目標，運動部宣布自明年起，將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民，期望透...

16歲以上都可抽籤 60萬份500元運動幣1月26日開放登記 

為落實全民運動政策目標，運動部宣布自115年起，將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民，期...

首座國際級安農溪輕艇激流競賽場工程奪金質獎 宜蘭連7年抱走17座獎

宜蘭縣角逐公共工程金質獎，再傳捷報！內政部公布第25屆公共工程金質獎得獎名單，「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標...

接任中華奧會副主席 王景成感謝葉政彥、蔡辰威、林鴻道提攜

中華奧會昨天舉行第14屆主席交接典禮，新任副主席王景成正式承擔未來四年的重要任務。王景成表示，回顧四屆奧會執行委員的歷程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。