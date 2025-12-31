林鴻道完成職務交接清冊簽署程序 蔡家福正式接手中華奧會主席工作
中華奧會新、舊任主席於今（31）日於奧會辦公室完成職務交接清冊簽署程序。林鴻道主席正式將象徵責任與使命的主席職務，交付予新任主席蔡家福。
適逢2025年最後一日，新、舊任主席齊聚中華奧會辦公室，與全體同仁共進下午茶會，再次感謝大家並提前向同仁們致上新年祝福。
林鴻道主席於茶會中向三十餘位同仁表達誠摯感謝，回顧過去十二年與團隊並肩同行的點滴，感謝同仁長期以來的支持與努力，攜手完成一項又一項艱鉅任務，為中華奧會累積珍貴且豐碩的成果。
新任主席蔡家福則表示，未來將以林鴻道主席的精神為榜樣，持續精進，並積極拓展中華奧會的發展方向與目標；同時也將延續林主席的期許，朝推動臺灣躋身世界運動前二十強國之目標邁進。
茶會尾聲，同仁們與兩位主席合影留念，在掌聲與不捨的淚水中，歡送林主席。
