林鴻道完成職務交接清冊簽署程序 蔡家福正式接手中華奧會主席工作

中華奧會新、舊任主席於今（31）日於奧會辦公室完成職務交接清冊簽署程序。林鴻道主席正式將象徵責任與使命的主席職務，交付予新任主席蔡家福。

適逢2025年最後一日，新、舊任主席齊聚中華奧會辦公室，與全體同仁共進下午茶會，再次感謝大家並提前向同仁們致上新年祝福。

林鴻道主席於茶會中向三十餘位同仁表達誠摯感謝，回顧過去十二年與團隊並肩同行的點滴，感謝同仁長期以來的支持與努力，攜手完成一項又一項艱鉅任務，為中華奧會累積珍貴且豐碩的成果。

新任主席蔡家福則表示，未來將以林鴻道主席的精神為榜樣，持續精進，並積極拓展中華奧會的發展方向與目標；同時也將延續林主席的期許，朝推動臺灣躋身世界運動前二十強國之目標邁進。

茶會尾聲，同仁們與兩位主席合影留念，在掌聲與不捨的淚水中，歡送林主席。

前中華奧會主席林鴻道(中右)與奧會員工道別。 中華奧會提供

前中華奧會主席林鴻道(中左)與奧會員工道別。 中華奧會提供

前中華奧會主席林鴻道。 中華奧會提供

新任中華奧會主席蔡家福。 中華奧會提供