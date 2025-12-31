首座國際級安農溪輕艇激流競賽場工程奪金質獎 宜蘭連7年抱走17座獎

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國內首座國際級的輕艇激流賽道位於宜蘭安農溪，興建賽道的卓越工程技術整合與符合國際規格，榮獲內政部公共工程金質獎肯定，縣政府更一舉拿下特別貢獻獎，宜蘭連續7年抱走17座獎。圖／縣府提供
宜蘭縣角逐公共工程金質獎，再傳捷報！內政部公布第25屆公共工程金質獎得獎名單，「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，以卓越的技術整合與國際規格，榮獲水利類第二級優等獎，這不僅是宜蘭連續7年榮獲金質獎，累計獲獎數更達17座，展現縣府深耕公共建設的高品質能力。

安農溪輕艇激流標桿競賽場是台灣首座符合國際標準的人工激流賽道，由縣府水利資源處主辦、教育處洽辦興建，總工程經費2.7億元，場地於「2025雙北世界壯年運動會」啟用，作為輕艇激流標桿賽的主要場館，吸引來自全球6國、共28位頂尖選手同台競技，選手使用後給予高度評價。

縣府表示，該座輕艇激流標桿場地不僅減少國內選手過往需遠赴海外移地訓練的費用與時間，未來更計畫發展為亞洲地區的專業移訓基地，透過爭取國際賽事，推動體育外交、提升宜蘭國際知名度。

安農溪賽道工程難度在於必須同時滿足國際賽場規格、防洪安全及生態保育等多重挑戰，作為國內首座結合體育設施與水利技術的指標工程，縣府團隊成功克服地形限制與嚴峻工期，導入「智慧化油壓監控系統」，精準控制倒伏堰壓力，確保水利安全。

此外，賽道內設計「可調整式擋水塊」，能依據訓練或比賽需求調整激流難易度，提供多元的環境模擬；生態保護方面，工程落實環境友善措施，確保人工賽道與安農溪自然景觀和諧共存，其技術領先表現受到評審青睞。

代理縣長林茂盛指出，自108年起縣府即要求團隊以「如期、如質、零工安」高標準推動建設，縣政府已連續7年累計獲得17座金質獎，包含建築類7座、水利類5座、設施類2座、維護管理類2座及土木類1座。

其中，水利資源處表現尤為亮眼，從「阿里史溪抽水站」到今年的「安農溪輕艇場」，創下非直轄市同一機關連續7年奪下8座金質獎的亮眼紀錄，縣政府更榮獲3次、連續5屆公共工程品質優良獎的特別貢獻獎肯定，全國除了六都以外，並不多見。林茂盛強調，未來將持續以最高規格回應社會期待，讓宜蘭穩定邁向「金質城市」。

