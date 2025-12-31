接任中華奧會副主席 王景成感謝葉政彥、蔡辰威、林鴻道提攜

中華奧會昨天舉行第14屆主席交接典禮，新任副主席王景成正式承擔未來四年的重要任務。王景成表示，回顧四屆奧會執行委員的歷程，今天自己能站上副主席的位置，實深受體壇許多長官的提攜與指導。

王景成首先要特別感謝中華體育運動總會會長、亦為中華奧會第13屆副主席的葉政彥。自桃園市體育總會起步，歷經田徑協會及中華體育運動總會的歷練，王景成一路受到葉會長的栽培與信任，今日得以接續奧會副主席的棒子，內心充滿感恩，也深感責任重大，未來將以戒慎恐懼之心，全力以赴，不負所託。

同時，王景成亦感謝歷任奧會主席蔡辰威與林鴻道的提攜與指導，使其得以在奧林匹克大家庭中貢獻心力。在兩位主席的領導下，中華奧會奠定了穩健而卓越的發展。王景成深信，在第14屆主席蔡家福先生的帶領下，中華奧會將迎接新世代的使命，持續推動我國各項運動邁向國際舞台，共同為臺灣體壇開創嶄新局面。