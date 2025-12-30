中華奧會主席交接 林鴻道交棒蔡家福邁向體壇新篇章

中華奧林匹克委員會第13、14屆主席交接典禮，今天在台北新板希爾頓酒店隆重舉行。帶領中華奧會走過十二年任務與榮耀的主席林鴻道，正式卸下重任，在榮譽主席蔡辰威擔任監交下，將象徵責任與使命的印信，交付給新任主席蔡家福。此次交接不僅是職務更替，更象徵臺灣體育世代傳承重要時刻。

典禮現場國內體壇與政界貴賓集，運動部長李洋及前教育部部長潘文忠應邀致詞，感謝林鴻道主席過去12年來對台灣體育的付出與奉獻，並期許中華奧會在新任蔡家福主席的帶領下，持續支持我國代表團於國際賽會追求更高成就。監察院、外交部、運動部、陸委會、海基會等政府機關代表，與中央、地方體育行政多位重要人士均出席致意。

林鴻道主席致詞時表示，感謝12年來奧會同仁齊心努力，並肩完成每一項艱鉅任務，成為中華隊最堅實的後盾。他指出，中華奧會的工作不是站在鎂光燈前，從代表團組團報名、往返運輸、裝備採購包裝、交通規劃，到服裝設計、尺寸套量等後勤細節，業務繁重且複雜，中華奧會同仁始終兢兢業業、全力以赴完成任務，為提供運動員提供最全面的支持。

林鴻道主席任內積極拓展與國際奧林匹克委員會、亞洲奧林匹克理事會關係，今年巴林亞青運期間拜會亞奧會執行長海珊（Husain），11月更親赴洛桑拜會甫上任的國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）。在深化國際交流的同時，也致力推動奧會制度的精進，落實運動員委員會選舉，納入奧會決策核心，確保運動員的聲音被真實體現。

此外，奧會也透過設置10個特設委員會，將體育觸角延伸至教育、性平與全民運動等領域加強與社會連結；同時積極推廣奧林匹克教育，辦理奧林匹克研討會及巡迴講座，並培育近千名的青年人才。2019年，中華奧會獲國際奧會頒發「雅典娜獎座」，成為全球第5個獲此殊榮的國家奧會，展現深耕台灣體育基層的成果及努力獲國際肯定。

在林鴻道主席的催生之下，從黃金計畫2.0的升級、成立中華禁藥防制基金會、國家運動科學中心設立，以及選手轉任專任運動教練政策的推動，皆為台灣體育打下了深厚的根基，更擦亮了亞運、奧運等國際大型賽會成績單。

新任主席蔡家福從林鴻道手中接過印信時表示，由衷感謝林鴻道主席多年來引領中華奧會在複雜多變的國際體育環境中持續前行，更提到「林主席的付出是奧會珍貴的資產，也是我們未來努力的重要基石。」蔡家福主席指出，承擔主席職務，不僅是榮耀，更是充滿意義的責任。未來將在尊重、平等與多元參與的基礎上，打造讓運動員安心投入、讓體育專業得以發揮的奧林匹克環境。推動中華奧會持續穩健前進，讓世界看見台灣，以運動凝聚國人、以運動連結世界。

不僅是主席交接迎來新氣象，中華奧會本屆執委會女性比例提升至24%（25位執行委員中有6位女性），並選出中華奧會史上首位女性副主席一國立台灣師範大學教授陳美燕，另有陳怡安、郭婞淳等金牌女將擔任執，委，具體落實國際奧會「性別平等」、「以運動員為核心」的理念。

面對即將到來的挑戰，蔡家福指出，明年初於義大利米蘭舉行的冬季奧運，接續還有4月的三亞亞洲沙灘運動會、9月日本愛知名古屋亞洲運動會跟10月非洲達卡青年奧運等重要國際賽會，中華奧會團隊已經著手進行各項組團與後勤規劃，確保選手獲得最完善支持。

典禮尾聲，在滿場掌聲與祝福中，林鴻道與蔡家福兩位主席再次握手合影，象徵著台灣體育精神薪火相傳，中華奧會在既有的穩固基礎上持續前進，攜手各界共創台灣體壇新篇章。