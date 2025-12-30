中華奧會主席林鴻道卸任 李洋：感謝他親力親為

中華奧會今天舉行第13、14屆主席交接典禮，現任主席林鴻道正式交棒給新任主席蔡家福；對於林鴻道在3屆、12年任期內帶領我國運動員在國際賽事寫下佳績，運動部部長李洋表示，感謝林鴻道過去12年凡事親力親為，不論是到偏鄉還是國訓中心給予選手鼓勵，未來運動部也將會與中華奧會繼續攜手合作。

林鴻道2014年從蔡辰威手中接下奧會主席一職，過去12年帶領我國運動員在國際舞台寫下亮麗一頁，今年底任期正式結束後，將由新任主席蔡家福接棒，成為中華奧會新掌舵人。

中華奧會主席交接典禮，運動部部長李洋到場致詞。記者葉信菉／攝影

今天交接典禮體育界重要人士、教練、選手齊聚一堂，李洋也到場觀禮、致辭，他說：「今天非常開心以運動部部長和退役運動員身分來到現場，身為運動員，感謝林主席為我們爭取的福利，以及為台灣體育在國際地位做很多事情，未來運動部與奧會合作會更加緊密，為台灣運動有更好發展，希望有朝一日我們在奧運能夠擠進前20名。」

對於由蔡家福接任中華奧會新任主席，李洋也給予祝福，「希望未來我們運動部可以達成很多不一樣以及未來願景，再次感謝林主席，也與蔡主席、運動界前輩、選手可以達成後續目標。」