高球／錢珮芸、蔡佩穎力挺公益 台新慈善配對賽募款逾200萬
由台新育樂主辦的2025台新銀行名人慈善配對賽於上周日舉行，今年已邁入第14屆，邀請多位頂尖球星到場參與，包括台灣女子高球一姐錢珮芸、旅日名將蔡佩穎，以及上月剛奪下《2025聲寶女子公開賽》冠軍的陳之敏等人共襄盛舉。
本次活動透過高爾夫球交流，串連台新銀行財富管理客戶與贊助選手共同投入慈善行動。本屆募得善款超過200萬元，將全數捐贈予台新銀行公益慈善基金會，持續投入體育教育與公益關懷。
自2011年舉行以來，高爾夫名人慈善配對賽由職業球員與台新銀行財富管理客戶們分組競技，因身體不適無法下場的錢珮芸仍現身力挺，她說：「到場支持這個很有意義的活動，對我來說也是一種鼓勵，讓我更有動力把身體調整好，早日回到球場。」談到接下來的規劃，錢珮芸分享「現階段最重要的是把基礎打好，循序調整，確保未來能以更穩定的節奏迎接新賽季。」
再次參加球敘的蔡佩穎提到，「見到熟悉面孔感到相當親切，很開心能和一直支持我們的貴賓交流，相當快樂。」
這份輕鬆愉快的氛圍，陳之敏也深有同感，她笑說：「今天的活動打得非常愉快，同組貴賓們都很有企圖心，每一洞都想賺鳥。」即便後九洞遇上雨勢，大家仍穿上雨衣、認真完成每一桿，讓她印象深刻。
展望新賽季，蔡佩穎透露，日本賽事預計於三月初展開，接下來將在日本與台灣持續進行體能訓練，並為自己設定新年目標，「希望能突破自己的最低桿64桿，也期待能在日本正巡賽再拿下一座冠軍。」陳之敏回顧2025年說：「這一年有很多值得帶到2026的地方。」她提到新的一年將更專注在體能訓練上，「把身體的穩定度練得更好，為接下來的比賽做好準備。」
台新新光金控自2011年起積極投入女子高爾夫運動發展，至今已超過14 年，長期支持錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等台灣選手在國內外賽場累積實力。除高爾夫球外，也以實際行動力挺台灣體育，涵蓋空手道、籃球及路跑等運動項目，透過運動與慈善的結合，持續推動善的循環，為社會注入更多正向能量。
