首屆大專智能運動會登場 盼接軌國際拓展競技視野

為推動多元競技發展，並提升大眾對智能運動的理解與關注，中華民國大專院校體育總會首度攜手台灣圍棋協會、中華民國橋藝協會、中國民國電子競技協會及台灣華人德州撲克競技協會，共同舉辦首屆「大專智能運動會」本屆賽會共設立四大競賽項目、六種類別，決賽將於明年1月5日至7日，一連三天在Red Space多元商務空間登場，展現校園智能競技的深厚實力。

今天舉行的開賽記者會上，大專體總會長王淑音表示，智能運動結合策略思維與競技精神，與傳統運動賽事同樣具備高度競技價值，期盼透過制度化賽事與校園推廣，讓更多民眾進一步認識並參與智能運動。

打破過往大眾對競技運動多集中於球類或體能競技項目的想像，目前國際賽場上，結合策略、判斷與高度專注力的智能運動，同樣佔有重要地位。本屆賽會涵蓋德州撲克、圍棋、橋牌與電子競技等項目，不僅深受年輕世代關注，多項更為亞運正式競賽項目，亦是台灣於國際賽事中屢創佳績的強項。本屆賽事期望透過賽會平台，引導更多年輕選手循正規管道參與各項賽事，在健康、正向的環境中投入智能運動競技。

本屆參賽選手代表校中，包含台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、政治大學等全台多所大專院校，近年來皆陸續成立智能運動相關校園社團，涵蓋撲克、圍棋、橋牌與電子競技等項目，透過系統化教學與自發性學習，藉由賽事交流與社團活動，展現理性競技與多元發展的良好運動風氣，也逐步顯化智能運動在校園中的發展基礎。

「大專智能運動會」以大專院校為起點，未來不僅期盼發展為全民參與的全國性賽事，更希望協助選手走出台灣，汲取國際賽事經驗。未來將持續鏊合各界資源、攜手相關單位，共同為台灣智能運動競技的長遠發展奠定基礎。

開賽記者會中各項目皆有選手代表親臨，圍棋項目由2024年晉升為職業棋手、現就讀國立台灣大學約王惇楷出席；橋藝項目則由同樣就讀台灣大學，並曾於世界大學智能橋藝錦標賽中奪下第四名佳績的陳彥蓉代表與會。電競項目由入選2025年亞洲青年運動會國手的陳又綱現身，德州撲克項目則由曾於第七季百萬電視大賽拿下冠軍的蔡正楠及台灣校園盃獲得第四名的嚴翊恩代表出席。