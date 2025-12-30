快訊

首屆大專智能運動會登場 盼接軌國際拓展競技視野

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
首屆「大專智能運動會」決賽將於明年1月5日至7日登場。記者劉肇育／攝影
首屆「大專智能運動會」決賽將於明年1月5日至7日登場。記者劉肇育／攝影

為推動多元競技發展，並提升大眾對智能運動的理解與關注，中華民國大專院校體育總會首度攜手台灣圍棋協會、中華民國橋藝協會、中國民國電子競技協會及台灣華人德州撲克競技協會，共同舉辦首屆「大專智能運動會」本屆賽會共設立四大競賽項目、六種類別，決賽將於明年1月5日至7日，一連三天在Red Space多元商務空間登場，展現校園智能競技的深厚實力。

今天舉行的開賽記者會上，大專體總會長王淑音表示，智能運動結合策略思維與競技精神，與傳統運動賽事同樣具備高度競技價值，期盼透過制度化賽事與校園推廣，讓更多民眾進一步認識並參與智能運動。

打破過往大眾對競技運動多集中於球類或體能競技項目的想像，目前國際賽場上，結合策略、判斷與高度專注力的智能運動，同樣佔有重要地位。本屆賽會涵蓋德州撲克、圍棋、橋牌與電子競技等項目，不僅深受年輕世代關注，多項更為亞運正式競賽項目，亦是台灣於國際賽事中屢創佳績的強項。本屆賽事期望透過賽會平台，引導更多年輕選手循正規管道參與各項賽事，在健康、正向的環境中投入智能運動競技。

本屆參賽選手代表校中，包含台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、政治大學等全台多所大專院校，近年來皆陸續成立智能運動相關校園社團，涵蓋撲克、圍棋、橋牌與電子競技等項目，透過系統化教學與自發性學習，藉由賽事交流與社團活動，展現理性競技與多元發展的良好運動風氣，也逐步顯化智能運動在校園中的發展基礎。

「大專智能運動會」以大專院校為起點，未來不僅期盼發展為全民參與的全國性賽事，更希望協助選手走出台灣，汲取國際賽事經驗。未來將持續鏊合各界資源、攜手相關單位，共同為台灣智能運動競技的長遠發展奠定基礎。

開賽記者會中各項目皆有選手代表親臨，圍棋項目由2024年晉升為職業棋手、現就讀國立台灣大學約王惇楷出席；橋藝項目則由同樣就讀台灣大學，並曾於世界大學智能橋藝錦標賽中奪下第四名佳績的陳彥蓉代表與會。電競項目由入選2025年亞洲青年運動會國手的陳又綱現身，德州撲克項目則由曾於第七季百萬電視大賽拿下冠軍的蔡正楠及台灣校園盃獲得第四名的嚴翊恩代表出席。

各項目選手於記者會上共同表達對首屆賽會的高度期待，並表示將全力以赴，期盼在賽場上發揮所長，為自己及所屬學校寫下亮眼成績。除賽事本身外，甫於今年全新成軍的「宇宙啦啦隊」成員們不僅於開賽記者會中帶來充滿活力的精彩演出，也將於決賽期間現身賽事會場，為選手加油打氣，為賽事注入更多青春能量，活化現場氛圍。

首屆「大專智能運動會」決賽將於明年1月5日至7日登場。記者劉肇育／攝影
首屆「大專智能運動會」決賽將於明年1月5日至7日登場。記者劉肇育／攝影

國民 啦啦隊 亞運

相關新聞

高球／錢珮芸、蔡佩穎力挺公益 台新慈善配對賽募款逾200萬 

由台新育樂主辦的2025台新銀行名人慈善配對賽於上周日舉行，今年已邁入第14屆，邀請多位頂尖球星到場參與，包括台灣女子高...

首屆大專智能運動會登場 盼接軌國際拓展競技視野

為推動多元競技發展，並提升大眾對智能運動的理解與關注，中華民國大專院校體育總會首度攜手台灣圍棋協會、中華民國橋藝協會、中...

淡水運動中心1月5日至11日試營運全館免費 還能體驗戶外高爾夫推桿

為提升民眾運動空間品質，淡水國民運動中心歷經105天封館整修後，將於2026年1月5日正式回歸。優化改裝後的體適能中心擴...

世足／預售票申請達1.5億 FIFA主席：高票價反映全球熱潮

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）為明年在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃高票價辯...

圍棋／快棋龍星賽陳首廉直落二獲勝 摘首座職業賽冠軍

以「加秒制」為特色的超快棋龍星賽決賽3番勝負今天落幕，台灣圍棋手陳首廉連取兩勝擊敗許育祺，不僅獲得首屆龍星賽冠軍，同時進...

戴資穎雲端陪跑！2026 Wings for Life 全球路跑報名啟動

由Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第13屆「Wings for Life全球路跑」將於2026年5...

