高球／第25屆壽山盃報名倒數 邀球友揮桿行善做公益

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
第25屆壽山盃高爾夫球賽報名已進入最後倒數階段，最後 20 個名額，主辦單位表示邀請熱愛高爾夫球、關心公益的球友把握機會踴躍報名。圖／敬典文教基金會提供
由財團法人敬典文教基金會主辦的「第25屆壽山盃高爾夫球賽」，將於明年1月10日在信誼高爾夫球場熱情開打，目前賽事報名已進入最後倒數階段，最後20個名額，主辦單位表示邀請熱愛高爾夫球、關心公益的球友把握機會踴躍報名。

壽山盃邁入第25屆，長期結合運動與公益，透過賽事所募集之勸募款項，持續用於購置設備，協助弱勢團體改善資源與服務條件。敬典文教基金會表示，希望藉由球友的參與，讓運動熱情轉化為對社會的實質關懷。為提升賽事趣味並兼顧公益初衷，本屆壽山盃特別規畫18洞特色道具挑戰，所有道具皆由基金會同仁親手DIY製作，以創意巧思取代高成本製作，完全保留更多經費回饋給需要幫助的弱勢團體。

