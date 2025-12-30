淡水運動中心1月5日至11日試營運全館免費 還能體驗戶外高爾夫推桿

為提升民眾運動空間品質，淡水國民運動中心歷經105天封館整修後，將於2026年1月5日正式回歸。優化改裝後的體適能中心擴大至約300坪空間，搭配全新器材與明亮訓練環境；游泳池空調及通風系統也全面汰換升級。同時新增7間團課教室及器械皮拉提斯專區，課程容量與選項同步提升，打造更多元的運動環境。

體育局表示，淡水國民運動中心是北海岸與大淡水生活圈的重要運動樞紐，全館改裝重新開幕將於1月5日至1月11日進行試營運，本次整修最受期待的亮點之一，是將原頂樓空間活化再利用，打造全台首座設於國民運動中心的戶外高爾夫推桿練習場，場地採用高擬真人工草皮鋪設，平整安全、視野開闊，不論是初次接觸高爾夫的民眾，或希望練習短杆手感的球友皆能輕鬆使用。民眾無需遠赴球場即可揮桿入門，推桿區也讓淡水國民運動中心在運動多樣性上再向前一步，打造別具辨識度的創新運動場景。

另外，綜合球館可彈性規劃羽球、籃球及匹克球等運動，滿足不同族群需求；新增團課空間並引入深受民眾喜愛的器械皮拉提斯，引導市民以更有效率的方式進行肌力、核心與穩定度訓練，歡迎民眾走進場館體驗升級後的嶄新環境。

各類運動課程也全新規畫，包含器械課程、肌力訓練、功能性訓練、球類活動、親子與銀髮友善課程等，不同族群皆可找到適合的訓練方式，讓淡水國民運動中心成為兼具多元運動、健康促進與生活享受的城市運動基地。

試營運期間課程享85折，體適能與游泳一對一課程9折，購買季卡贈10張VIP券、月卡贈3張VIP券；中心正式開幕後自1月12日至1月18日，體適能及游泳一對一課程、團體課程可享95折優惠。