世足／預售票申請達1.5億 FIFA主席：高票價反映全球熱潮

中央社／ 杜拜29日綜合外電報導

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）為明年在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃高票價辯護，強調門票需求旺盛，且可為全球足球運動帶來龐大收益。

路透社報導，本月，球迷團體批評門票價格過高，數倍於2022年賽事類似場次票價。FIFA隨後推出60美元票價區，以讓晉級隊伍的支持者能更容易負擔門票。

英凡提諾今天在杜拜舉行的世界體育高峰會（World Sports Summit）表示：「我們在15天售票期，有600萬到700萬張門票可供銷售，卻收到1.5億個門票申請。也就是說，每天有1000萬個門票申請。這顯示世界盃的強大吸引力。」

「在世界盃近百年的歷史中，FIFA總共賣出4400萬張門票。所以，兩週內……我們就能填滿300年的世界盃，想想看，這多麼不可思議。」

英凡提諾指出，美國球迷的門票申請量最高，其次是德國和英國。

他補充說：「最重要的是，這些收入又回饋到全球各地的足球運動中。」

「如果沒有FIFA，全球150個國家就不會有足球。正是因為，並且多虧了我們透過世界盃產生的收益，這些資金才能再度投入到世界各地發展足球運動。」

●杜拜將於明年主辦FIFA年度最佳獎

杜拜將於明年舉辦FIFA年度最佳獎（FIFA BestAwards）頒獎典禮。

FIFA最佳獎旨在表揚年度最佳男女足球員、教練及球隊，由球迷、媒體代表、隊長和國家隊教練共同投票選出。

英凡提諾表示：「我在這裡可以宣布，我們已經締結新夥伴關係，明年要在杜拜共同表彰最佳球員、教練及球隊。」

「我們已經享受了這項運動，現在更能感受這項運動帶給全世界的凝聚力。」

法國前鋒狄姆貝利（Ousmane Dembele）獲選2025年年度最佳男子球員，西班牙中場邦馬特（AitanaBonmati）則榮獲年度最佳女子球員。

延伸閱讀

淡水文中五足球場啟用 結合草根足球節掀地方足球熱潮

8歲兒沒霸凌同學！ 賴瑞隆強調全因足球起衝突：隔天也玩在一起

世足／比賽票價太高惹議 FIFA公布新票種僅需1900元

百般討好！國際足總頒川普「FIFA和平獎」 加墨領袖晾一旁

相關新聞

圍棋／快棋龍星賽陳首廉直落二獲勝 摘首座職業賽冠軍

以「加秒制」為特色的超快棋龍星賽決賽3番勝負今天落幕，台灣圍棋手陳首廉連取兩勝擊敗許育祺，不僅獲得首屆龍星賽冠軍，同時進...

路跑／戴資穎雲端陪跑！2026 Wings for Life 全球路跑報名啟動

由Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第13屆「Wings for Life全球路跑」將於2026年5...

LOL／曾拿下亞運銀牌 台灣傳奇電競名將Karsa宣佈退役

台灣電競「英雄聯盟」傳奇打野選手Karsa（洪浩軒）昨天在社群媒體宣布退役，結束長達11年職業生涯。他說，雖未能拿到世界...

網球／性別大戰爭議中開打 澳洲「壞小子」擊敗球后莎芭蓮卡

澳洲男網選手基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（Aryna Sa...

全國民俗運動匯演活動落幕 澎湖內垵國小奪5連霸佳績

由運動部全民體育署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，在震天的鑼鼓聲中圓滿落幕，澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合組更締造5...

壁球／首屆TSA公開賽落幕 紐大台灣隊長蔡欣倫、壁球甜妹徐宛雅奪冠

為期兩天的首屆TSA壁球公開賽今天於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組分別由在美國返台參賽的紐約大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。