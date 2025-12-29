快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

圍棋／快棋龍星賽陳首廉直落二獲勝 摘首座職業賽冠軍

中央社／ 台北29日電
圍棋快棋龍星賽陳首廉(左)直落二獲勝，摘首座職業賽冠軍。圖取自海峰棋院臉書
圍棋快棋龍星賽陳首廉(左)直落二獲勝，摘首座職業賽冠軍。圖取自海峰棋院臉書

以「加秒制」為特色的超快棋龍星賽決賽3番勝負今天落幕，台灣圍棋手陳首廉連取兩勝擊敗許育祺，不僅獲得首屆龍星賽冠軍，同時進帳生涯首個職業賽冠軍。

冠軍獎金新台幣18萬元的龍星賽，限制曾獲頭銜或冠軍的棋手參加，只有「新人王」、「女子最強戰」、「女子名人賽」等具限制性的頭銜不在此限，這次決賽採3戰2勝制，用時則為加秒制。

已經手握聽牌優勢的陳首廉今天順利擊敗許育祺，以直落二之姿拿到首屆龍星賽冠軍，他在賽後接受主辦單位採訪時表示，深知許育祺的棋風凶悍，因此起初有點懼怕，只能採取「下得厚實、走得強壯」策略，擺出防禦反擊姿態，最後收到不錯的效果，穩紮穩打邁向勝利。

面對每手僅加10秒的極速賽制，陳首廉分享，賽前就已經進入「魔鬼訓練模式」，尤其近兩週每天在圍棋網下了6至7盤快棋，勤奮程度連學生都驚嘆「又看到老師在網上下棋」。

從沒想過有機會站在決賽舞台的陳首廉，回顧奪冠瞬間難掩興奮，「這比賽辦得太棒了。」

陳首廉打趣表示，這次賽事限制名人堂選手（頂尖頭銜持有者）參賽，給予其他棋手「喘息空間」。他強調，這座冠軍給予自己巨大信心，「這是我職業生涯的一大步，希望2026年有機會向頂尖選手發起挑戰。」

名人堂

延伸閱讀

拳擊／ 江奕宏暌違7年重返擂台 羅于婷帶飛天小女警擊敗香港好手

NBA／灌籃王葛瑞芬、女籃傳奇帕克領銜 2026名人堂提名名單揭曉

一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」

黑嘉嘉圍棋正式進軍西語市場 力宇教育：台灣校園使用的圍棋數位教材獲國際肯定

相關新聞

圍棋／快棋龍星賽陳首廉直落二獲勝 摘首座職業賽冠軍

以「加秒制」為特色的超快棋龍星賽決賽3番勝負今天落幕，台灣圍棋手陳首廉連取兩勝擊敗許育祺，不僅獲得首屆龍星賽冠軍，同時進...

路跑／戴資穎雲端陪跑！2026 Wings for Life 全球路跑報名啟動

由Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第13屆「Wings for Life全球路跑」將於2026年5...

LOL／曾拿下亞運銀牌 台灣傳奇電競名將Karsa宣佈退役

台灣電競「英雄聯盟」傳奇打野選手Karsa（洪浩軒）昨天在社群媒體宣布退役，結束長達11年職業生涯。他說，雖未能拿到世界...

網球／性別大戰爭議中開打 澳洲「壞小子」擊敗球后莎芭蓮卡

澳洲男網選手基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（Aryna Sa...

全國民俗運動匯演活動落幕 澎湖內垵國小奪5連霸佳績

由運動部全民體育署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，在震天的鑼鼓聲中圓滿落幕，澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合組更締造5...

壁球／首屆TSA公開賽落幕 紐大台灣隊長蔡欣倫、壁球甜妹徐宛雅奪冠

為期兩天的首屆TSA壁球公開賽今天於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組分別由在美國返台參賽的紐約大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。