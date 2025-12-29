圍棋／快棋龍星賽陳首廉直落二獲勝 摘首座職業賽冠軍

以「加秒制」為特色的超快棋龍星賽決賽3番勝負今天落幕，台灣圍棋手陳首廉連取兩勝擊敗許育祺，不僅獲得首屆龍星賽冠軍，同時進帳生涯首個職業賽冠軍。

冠軍獎金新台幣18萬元的龍星賽，限制曾獲頭銜或冠軍的棋手參加，只有「新人王」、「女子最強戰」、「女子名人賽」等具限制性的頭銜不在此限，這次決賽採3戰2勝制，用時則為加秒制。

已經手握聽牌優勢的陳首廉今天順利擊敗許育祺，以直落二之姿拿到首屆龍星賽冠軍，他在賽後接受主辦單位採訪時表示，深知許育祺的棋風凶悍，因此起初有點懼怕，只能採取「下得厚實、走得強壯」策略，擺出防禦反擊姿態，最後收到不錯的效果，穩紮穩打邁向勝利。

面對每手僅加10秒的極速賽制，陳首廉分享，賽前就已經進入「魔鬼訓練模式」，尤其近兩週每天在圍棋網下了6至7盤快棋，勤奮程度連學生都驚嘆「又看到老師在網上下棋」。

從沒想過有機會站在決賽舞台的陳首廉，回顧奪冠瞬間難掩興奮，「這比賽辦得太棒了。」

陳首廉打趣表示，這次賽事限制名人堂選手（頂尖頭銜持有者）參賽，給予其他棋手「喘息空間」。他強調，這座冠軍給予自己巨大信心，「這是我職業生涯的一大步，希望2026年有機會向頂尖選手發起挑戰。」