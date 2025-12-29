快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／性別大戰爭議中開打 澳洲「壞小子」擊敗球后莎芭蓮卡

中央社／ 綜合外電報導
澳洲男網選手基里洛斯與莎芭蓮卡上演性別大戰。 美聯社
澳洲男網選手基里洛斯與莎芭蓮卡上演性別大戰。 美聯社

澳洲男網選手基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這場外界注目的表演賽座無虛席，但也引發許多爭議。

綜合法新社與路透社報導，曾是溫布頓網球錦標賽亞軍的基里洛斯，最後是以6比3、6比3獲勝。這場網球「性別大戰」被譽為1973年金恩夫人（Billie JeanKing）與芮格茲（Bobby Riggs）經典對決的現代版，但也有人認為無法相提並論。

當時，女網地位與獎金遠不如男網，金恩夫人創立的女子職業巡迴賽為此努力爭取，50多年前的那場比賽是有其歷史背景。最後，正值巔峰的金恩夫人是以6比4、6比3、6比3擊敗芮格茲。

金恩夫人向英國廣播公司（BBC）表示，儘管今年的比賽也沿用相同宣傳，但卻缺乏當年她與芮格茲對決的意義。當時是在完全不同的文化時代為社會改革抗爭。

另一方面，芮格茲對戰金恩夫人時已是55歲，早已從網壇退役，基里洛斯儘管近年飽受手腕與膝傷困擾，過去3個賽季更只參加過6場巡迴賽，但只有30歲的他至少是現役球員。

今天的比賽在規則上也有調整，球員只能發球1次，同時莎芭蓮卡的場地尺寸縮小9%，目的是為限制基里洛斯的力量與速度。不過基里洛斯最後還是擊敗4屆大滿貫單打冠軍的莎芭蓮卡。

收視率與獎金之外，基里洛斯是否適合扮演「性別大戰」的男性角色也引起討論。他2021年承認毆打前女友，過去也曾發表厭女言論，在網壇向來有著「壞小子」稱號。

基里洛斯賽後表示，「說實話，這真是一場艱苦的對決。（莎芭蓮卡）是非常優秀的球員，也是偉大的冠軍。」

「看到像阿麗娜（Aryna）這樣優秀的選手，還有我自己，這真是一場精彩的比賽，我認為這對網球來說是向前邁出的重要一步。」

莎芭蓮卡則表示，「我認為我打得非常出色。他打的很吃力，也很疲憊」。

「我打出很多精彩的球，多次上網，也放了許多短球。我真的很享受這場比賽。下次再和他交手時，我已經了解他的戰術、優勢與弱點，那肯定會是一場更精彩的比賽。」

莎芭蓮卡 溫布頓 Nick Kyrgios

延伸閱讀

李聖傑小巨蛋開唱豁出去了！公開女伴身份 激似郭碧婷正面照曝光

網球選手謝政鵬遇行車糾紛 脫口「stupid」挨告恐嚇結果出爐

大陸網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年、罰款350萬元

連闖強敵封王 金門網球隊勇奪海峽兩岸暨港澳邀請賽冠軍

相關新聞

LOL／曾拿下亞運銀牌 台灣傳奇電競名將Karsa宣佈退役

台灣電競「英雄聯盟」傳奇打野選手Karsa（洪浩軒）昨天在社群媒體宣布退役，結束長達11年職業生涯。他說，雖未能拿到世界...

網球／性別大戰爭議中開打 澳洲「壞小子」擊敗球后莎芭蓮卡

澳洲男網選手基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（Aryna Sa...

全國民俗運動匯演活動落幕 澎湖內垵國小奪5連霸佳績

由運動部全民體育署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，在震天的鑼鼓聲中圓滿落幕，澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合組更締造5...

壁球／首屆TSA公開賽落幕 紐大台灣隊長蔡欣倫、壁球甜妹徐宛雅奪冠

為期兩天的首屆TSA壁球公開賽今天於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組分別由在美國返台參賽的紐約大學...

橄欖球／元坤盃拓殖輕取延世公開組三連霸 台大一般組四連霸夢碎

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今天在台北田徑場圓滿落幕，日本拓殖大學發揮出堅強實力，22：7擊退首次受邀參賽...

淡水文中五足球場啟用 結合草根足球節掀地方足球熱潮

淡水地區足球運動再添新地標。位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」近日完工啟用，並結合「2025淡水草根足球節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。