全國民俗運動匯演活動落幕 澎湖內垵國小奪5連霸佳績

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合締造5連霸。圖／台南大學提供
澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合締造5連霸。圖／台南大學提供

運動部全民體育署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，在震天的鑼鼓聲中圓滿落幕，澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合組更締造5連霸佳績。

最後一天比賽項目包括醒獅、競技舞龍及臺灣獅，各隊莫不精銳盡出，力爭「經典展演賽」6項比賽的12個參賽名額。比賽除了展現技藝，透過觀摩、交流，參賽者也能從中吸取養分，去年在國中競技舞龍落敗的芳苑國中，今年在比賽中也加入對手南投營北國中的「空靈」氛圍，大有「以其之道、還施彼身」的味道，果然成功復仇。

因為高手雲集，參賽者也要精益求精，國小競技舞龍去年冠軍澎湖外垵國小，今年表演中不但穿插「魯冰花」、「流浪者之歌」外，還加入「超級瑪莉歐」吃蘑菇的橋段，「龍珠」也變成「精靈球」，令人莞爾。

預賽以高於對手2分的外垵國小在經典展演賽卻未能衛冕成功，裁判表示，因為以舞龍的龍「型」而言，雲林麥寮國小的表現較完整。

精彩的大專南獅因為只有一隊報名而排除在經典展演賽之外，希望來年能恢復舉行。國小鼓術男女混合組中，澎湖內垵國小以93分的高分順利「5連霸」，該校還有多過選手的龐大家長後援會隨行，既比賽又增進親子感情。

相對於戰鼓比賽一律「練家子」的勁裝，文陣及創意鼓藝的造型就「八仙過海、各顯神通」，新北莒光國小以童子軍裝出現，來自火焰山旁的苗栗蕉埔國小不但臉上貼亮片、頭髮噴上七彩顏色，還有家長在旁幫忙「上粧」。

醒獅比賽，獅子不採青了，有的咬小老虎、有的抓青蛙，還有抓蛇、抓雞的，這些動物會不會對獅子說：「你們好好地比賽就好，抓我們做甚麼？」國中南獅混合組經典展演賽中，抓青蛙的新北鶯歌國中打敗抓蛇的金門烈嶼國中贏得金質獎。

臺灣獅多獅男女混合組及瑞獸男女混合組，以往強權嘉義柳溝國小今年只獲得瑞獸男女混合組參賽權，最後以3比2驚險衛冕成功；多獅男女混合組，雲林飛沙國小異軍突起，打敗去年冠軍新竹新港國小，勇奪金質獎。

