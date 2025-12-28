壁球／首屆TSA公開賽落幕 紐大台灣隊長蔡欣倫、壁球甜妹徐宛雅奪冠

為期兩天的首屆TSA壁球公開賽今天於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組分別由在美國返台參賽的紐約大學「台灣隊長」蔡欣倫與年僅16歲新一代台灣「壁球甜妹」徐宛雅拿下冠軍，連續兩天在場內幾乎沒空坐下來休息的主辦人「壁球甜心」王媛很感動的表示，「兩天都收到滿滿正面的回饋，很開心也很感動，希望未來能成為每年固定12月的比賽。」

由「壁球甜心」王媛自掏腰包且全家投入下，在不到兩個月內就成功舉辦了首屆TSA壁球公開賽，展現了台灣壁球人的熱情和傳承的精神，對於兩天緊湊的賽事，王媛很滿意又感恩的說：「真的比我比賽還累，但覺得很值得，很多學生給我的回饋都說辦得很好，未來希望能有更多贊助商參與，今年因場地關係，不敢把賽程設計的太多，導致有人來打了只打一場就結束，明年希望賽程可以調整，讓更多人都可以來享受壁球對抗的樂趣！」

首屆TSA壁球公開賽以實力共分成男、女子A至D組和兒童組等組別，今在實力最強的男子A組決賽中，由紐約大學「台灣隊長」蔡欣倫對上前輩國手潘紹宇，首局兩人打到9：9平手，蔡欣倫連下2分才以11比9拿下領先；但第二局，落後的潘紹宇搶攻以11比4扳平；關鍵第三局雙方再度打到9：9時，蔡欣倫又連下關鍵2分後才以11：9拿下冠軍，兩人的激戰博得全場熱烈的掌聲，特別是屈居亞軍的潘紹宇，兩天以來不僅參賽還擔任大會工作人員，場內場外兩頭跑，堪稱是最辛苦的選手，奮戰精神讓人感動。

由於在上周回台時流感，吃了特效藥才能勉強上場參賽，年僅20歲蔡欣倫說：「這是我第一次與學長比賽，我知道第二局學長一定會強攻，我趁機在這局做了體力的調整，把體力留給第三局，因為流感的關係，體力的調整變成很重要，這場比賽的關鍵在於穩定，我在一些關鍵分的選球上面比較穩定一點，該把握也都有把握住，我對比賽結果有算滿意。」

而在女子A組決賽中，則由在美國水牛城唸書年僅16歲的九頭身「壁球甜妹」徐宛雅對上前年入選國手的20歲中華醫專女將鄭毓蓁，徐宛雅今年入選青年和成人國手，是台灣最年輕的成人國手，並於暑假代表台灣出征國際錦標賽，她今在決賽展現更高的穩定性後，以11：7、11：5輕鬆拿下冠軍。