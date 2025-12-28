快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

聽新聞
0:00 / 0:00

橄欖球／元坤盃拓殖輕取延世公開組三連霸 台大一般組四連霸夢碎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第六屆元坤盃泰國朱拉隆功大學首次參賽就奪下一般組冠軍。圖／元坤運動文創產業有限公司提供
第六屆元坤盃泰國朱拉隆功大學首次參賽就奪下一般組冠軍。圖／元坤運動文創產業有限公司提供

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今天在台北田徑場圓滿落幕，日本拓殖大學發揮出堅強實力，22：7擊退首次受邀參賽的南韓延世大學，勇奪公開組三連霸。台灣最高學府台灣大學四強賽中箭落馬，四連霸夢碎；政治大學雖12：25不敵泰國朱拉隆功大學，但在強敵環伺下竄起獲得亞軍實屬難得。  

創辦人杜元坤院長在閉幕典禮時表示，「這次25支參賽隊伍都充滿著熱情，看到高中組莘莘學子的奮戰精神讓我想起了年輕時候，公開組拓殖大學和延世大學的激烈交鋒更是讓人熱血沸騰，很高興所有人都享受到比賽帶來的快樂。」

日本拓殖大學與南韓延世大學展開激烈交鋒，雙方在預賽7：7戰平，此役拓殖大學憑藉陣中有4位體型壯碩外籍生，上半場2次達陣取得12：0領先優勢；下半場延世大學靠著速度與破壞力達陣追回7分，然而拓殖大學的強烈奪冠企圖心成功完成三連霸。

拓殖大學總教練遠藤隆夫說：「感謝主辦單位邀請。 我一直將『在這個大賽中奪冠』視為一個目標，因此現在感到非常開心。 此外，關於大賽整體的水平，我認為每一年都在大幅提升，在這裡比賽真的讓人充滿期待。我們會更加努力，希望明年能再次獲得邀請，並為了能有好的表現而繼續加油。謝謝大家。」

一般組冠軍賽政大雖然先被突破防守失分，但反擊迅速，黃奕升突襲達陣，7：5反超。不過來自泰國的朱拉隆功大學不愧是剛奪得泰國大專聯賽冠軍的球隊，陣中有3位國家隊成員，預賽到四強賽都是以碾壓對手的比數狂勝，甚至還有3場比賽完封對方，下半場2次達陣，全場5次達陣，25：12首次來台參賽就拿下冠軍獎盃。

賽事創辦人杜元坤院長表示，朱拉隆功大學的整體實力超越一般組其他球隊太多，明年應該轉邀他們打公開組才對。朱拉隆功大學教練柯林與隊長帕恰拉表示，很開心受邀來台比賽並且拿到冠軍，所有球隊的實力都很不錯，也感受到台灣民眾對於橄欖球運動的熱愛，期盼明年能再次前來衛冕。

尋求四連霸的台灣大學在4強賽17：20不敵政治大學，衛冕夢碎；季軍戰26：5擊敗南韓首爾大學，總教練林威名表示，事實證明沒有永遠的贏家，這次球隊傷兵太多，無法拿到冠軍是正常的，不過，回去之後還是要從失敗中找尋到改進和進步的方法。

元坤盃高中組賽事部分，受邀參賽的球隊分別是「黑衫軍」台北市建國中學、新北市竹圍高中和桃園市觀音高中。竹圍高中先以12：5擊敗觀音高中，緊接著觀音高中又以31：26力擒建中，三隊循環賽最終戰，傳統名校建中在不能輸的壓力下發揮實力，靠著副隊長林裕埕、張宸瀚與張邑安的4次達陣，張邑安更是單場2次達陣，2場3達陣，帶領球隊26：0擊潰竹圍高中，3隊皆1勝1敗，建中以較佳勝負分的方式摘冠。

對於今年賽事圓滿落幕，杜元坤表示，「感謝老天爺賞賜，沒有下大雨，氣溫也沒有想像中冷，所以球員都完全投入比賽中，尤其是北市大在預賽擊敗上屆亞軍關西大學，他們的成長有目共睹，我看到了大家永不放棄、追求理想的精神。」

第六屆元坤盃泰國朱拉隆功大學首次參賽就奪下一般組冠軍。圖／元坤運動文創產業有限公司提供
第六屆元坤盃泰國朱拉隆功大學首次參賽就奪下一般組冠軍。圖／元坤運動文創產業有限公司提供
日本拓殖大學擊敗南韓延世大學，勇奪公開組三連霸。圖／元坤運動文創產業有限公司提供
日本拓殖大學擊敗南韓延世大學，勇奪公開組三連霸。圖／元坤運動文創產業有限公司提供
「黑衫軍」台北市建國中學（黑衣）擊敗新北市竹圍高中，拿下冠軍獎盃。圖／元坤運動文創產業有限公司提供
「黑衫軍」台北市建國中學（黑衣）擊敗新北市竹圍高中，拿下冠軍獎盃。圖／元坤運動文創產業有限公司提供

延伸閱讀

TPBL／奪勝給林書豪退休儀式？沃許本嘴硬開玩笑：才不在意他

NBA／重組無詹皇的新隊型？美媒看衰湖人 「奪冠窗口」已關閉

NBA／近10戰苦吞6敗後開會檢討 湖人教頭點出3大方向

MLB／白襪1年輸100場以上真的太多 上原浩治盼村上宗隆不被影響

相關新聞

足球／又按到慶祝鍵這次沒悲劇！鄭凱鴻PK戰再度引爆熱議 本人霸氣回應

FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍戰27日在中央大學登場，桃園FC與新竹未來里宇宙聯激戰至法定時間5比5平手，最終進入PK大戰分勝負。然而比賽過程再度出現令人錯愕卻又戲劇性的畫面，曾經因為太早慶祝釀成輸

壁球／首屆TSA公開賽落幕 紐大台灣隊長蔡欣倫、壁球甜妹徐宛雅奪冠

為期兩天的首屆TSA壁球公開賽今天於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組分別由在美國返台參賽的紐約大學...

橄欖球／元坤盃拓殖輕取延世公開組三連霸 台大一般組四連霸夢碎

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今天在台北田徑場圓滿落幕，日本拓殖大學發揮出堅強實力，22：7擊退首次受邀參賽...

淡水文中五足球場啟用 結合草根足球節掀地方足球熱潮

淡水地區足球運動再添新地標。位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」近日完工啟用，並結合「2025淡水草根足球節...

足球／2025FF1五人制聯賽落幕 嘉義縣驚險封后 台北海洋雲豹首度稱王

2025FF1台灣五人制足球一級聯賽總決賽昨天（27日）於中央大學盛大舉行。賽程由女子組與男子組的季軍戰、冠軍戰接力登場...

林書豪退休／奧運金牌也來了！林郁婷現身新莊「來追星」

新北國王隊今天賽後將舉辦「哈佛小子」林書豪的球衣退休儀式，新莊體育館擠爆球迷，不同運動領域的精英選手也現身場邊，巴黎奧運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。