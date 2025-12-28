快訊

淡水文中五足球場啟用 結合草根足球節掀地方足球熱潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳偉杰表示，淡水近年足球運動蓬勃發展，文中五足球場啟用不僅補足標準11人制場地需求，也有助推動基層足球與國際賽事發展，成為地方運動新亮點。圖／新北市議員陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰表示，淡水近年足球運動蓬勃發展，文中五足球場啟用不僅補足標準11人制場地需求，也有助推動基層足球與國際賽事發展，成為地方運動新亮點。圖／新北市議員陳偉杰提供

淡水地區足球運動再添新地標。位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」近日完工啟用，並結合「2025淡水草根足球節」同步舉辦，為地方足球發展揭開新篇章。

淡水區公所表示，淡水地區長期累積豐沛的足球能量，無論是校園社團、足球俱樂部，或是熱愛運動的居民，皆期盼能有一處專屬的足球場地。地方民代與里長多年來積極奔走，並由議員協調市府教育局與體育局共同協助，最終促成文中五足球場落成。該場地為11人制標準足球場，採天然草皮設計，並設有自動澆灌系統、景觀式流動廁所及安全圍網等設施，提供符合正式比賽規格的優質使用環境。

啟用活動結合草根足球節一同舉行，由新北市淡水足球協會主辦，期望透過活動推廣淡水足球運動風氣，讓更多學童接觸足球，培養對運動的興趣，並藉由足球學習團隊合作、相互尊重及守紀律、重榮譽的精神，促進地方足球運動的長遠發展。

未來文中五足球場將由淡水新市國小代管維護兩年。校方長期深耕足球教育，具備管理與運作場地的實力。對推動足球教育的學校而言，新球場啟用具有重要意義，學生過去多在規模較小的操場或訓練場練習，難以完整模擬正式比賽節奏與空間配置，未來可在符合11人制標準的天然草皮場地進行訓練與比賽，有助提升技術表現與戰術運用。

新北市議員陳偉杰表示，淡水近年足球運動發展相當熱絡，不僅校園已有三級足球隊，家長也長期反映，孩子練球常得舟車勞頓前往市中心或士林、北投河濱，相當不便，因此地方一直期待能有一座標準的11人制足球場。他指出，淡水多年來舉辦具國際規模的「淡水杯」足球賽，會有7、8個國家隊伍來台參賽，過去多半借用真理大學等場地，如今有了專屬球場，不僅有助提升賽事品質，也能帶動地方觀光與足球運動整體發展；此外，球場在外觀設計上結合造型與環境景觀，「整體做得非常漂亮」，也讓運動設施成為淡水新的亮點。

淡水區長陳怡君表示，感謝市府教育局與體育局的支持，以及議員陳偉杰與崁頂里吳庭岳里長的協助，讓文中五足球場順利完工啟用。未來區公所將持續與相關單位攜手合作，朝「健康淡水、運動城市」的目標努力。

位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」今正式完工啟用。圖／新北市議員陳偉杰提供
位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」今正式完工啟用。圖／淡水區公所提供
位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」今正式完工啟用。圖／淡水區公所提供
位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」今正式完工啟用。圖／淡水區公所提供
位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」今正式完工啟用，淡水區長陳怡君（左二）、新北市議員陳偉杰（中）出席參與。圖／新北市議員陳偉杰提供
位於義山路一段與新市二路四段口的「文中五足球場」今正式完工啟用，淡水區長陳怡君（左二）、新北市議員陳偉杰（中）出席參與。圖／新北市議員陳偉杰提供

