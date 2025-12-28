足球／又按到慶祝鍵這次沒悲劇！鄭凱鴻PK戰再度引爆熱議 本人霸氣回應

FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍戰27日在中央大學登場，桃園FC與新竹未來里宇宙聯激戰至法定時間5比5平手，最終進入PK大戰分勝負。然而比賽過程再度出現令人錯愕卻又戲劇性的畫面，曾經因為太早慶祝釀成輸球悲劇的新竹隊守門員鄭凱鴻，沒想到又在PK大戰中成功撲救後提前慶祝，未注意球仍留在場內，結果慢慢滾入球門，讓原本的關鍵撲救瞬間變成失分，畫面曝光後再度在社群平台掀起熱議。

PK前兩輪雙方各有斬獲，第二輪時鄭凱鴻以胸口擋下對手射門後轉身高舉雙手慶祝，卻未察覺皮球落地後仍持續滾動，最終越過門線形成進球，現場球迷、主播與鄭凱鴻本人一度全都愣住，轉播中甚至出現「怎麼又按到慶祝鍵了」的驚呼聲。

所幸這次烏龍並未重演悲情結局，鄭凱鴻迅速穩住情緒，在第四輪再次成功守住對手射門，最終新竹未來里宇宙聯以5比4擊敗桃園FC，順利拿下聯賽季軍，也被球迷戲稱為完成一場「道歉足球」。

賽後鄭凱鴻也在Threads發文回應，表示FF1順利落幕、球隊拿下第三名，「雖然在最後PK大戰又發生了慶祝鍵，但那又怎樣，我並沒有被影響到，反而讓我更想把下一顆守住，我也做到了，也贏下了比賽，感謝各位隊友還是繼續相信我。」展現面對失誤仍能調整心態的成熟一面。

球隊官方社群也加入自嘲行列，幽默調侃這位門將的「熟悉畫面」，相關片段與梗圖迅速在Threads、PTT等平台發酵。不少網友戲稱，在足球沙漠的台灣有望誕生一位「世界級巨星」。

今年5月23日大專五人制足球公開男生組冠軍戰，代表屏東大學出賽的鄭凱鴻在比賽尾聲連續擋下射門與補射後提前歡呼，卻遭台體大球員從後補射破門，最終以3比4飲恨失冠。

當時畫面在網路瘋傳，甚至引發國外媒體討論，也讓鄭凱鴻一度情緒潰堤。半年後再度發生相似狀況，卻能在關鍵時刻將功補過，成功幫助球隊奪勝，雖然球迷免不了還是看好戲外加冷嘲熱諷，但也有一些人改以肯定眼光看待。

鄭凱鴻也坦言，自己並不完美，會犯錯，也曾歷經傷病、低潮與挫折，但正努力學會承擔並重新站起來。他強調，如果那一球要定義自己，希望外界同時看到他願意面對錯誤、繼續前進的態度，「我是屏東那個守門員，我還在，我沒放棄。」這段話也為這場充滿戲劇性的季軍戰畫下另一種層次的註解。