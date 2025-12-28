足球／2025FF1五人制聯賽落幕 嘉義縣驚險封后 台北海洋雲豹首度稱王

2025FF1台灣五人制足球一級聯賽總決賽昨天（27日）於中央大學盛大舉行。賽程由女子組與男子組的季軍戰、冠軍戰接力登場，現場氣氛熱烈。女子組最終由嘉義縣女足在驚險的PK大戰中擊敗台北海洋雲豹，奪得首屆女子組冠軍金盃；男子組則由台北海洋雲豹展現強大統治力，擊敗衛冕軍台中永泰旅人，首度問鼎冠軍，並包辦男子組個人全數獎項，成為本屆賽事最大贏家。

昨天首戰由高雄一功營造對陣屏東星凱FC爭奪女子季軍。高雄一功開賽展現強勢進攻，吳昆慧與許銥珊先後建功，下半場陳旻凰、林岱錤再添保險分，最終以5：1擊敗屏東星凱FC，奪得女子組季軍。

緊接著登場的女子冠軍戰高潮不斷，嘉義縣開賽僅30秒便由隊長鄒欣倪閃電破門，隨後宋韻軒再進一球，半場結束嘉義縣以3：1領先。下半場嘉義縣再下一城來到4：1領先，眼看勝利在望，台北海洋雲豹卻展現驚人韌性，靠著蔣羽瑄與劉芷綾在末段強勢追平，雙方以4：4僵局進入延長賽。

在延長賽未能分出勝負的情況下，比賽進入PK大戰，嘉義縣最終以5：4勝出，捧起金盃。獲選最佳教練的嘉義縣總教練陳敬玄賽後感性表示，「大家都是利用下班時間訓練，真的很辛苦，這座冠軍全靠球員們『一定要贏』的強大信念。」拿下MVP的隊長鄒欣倪則說，即便面對PK大戰也充滿信心，「第一個站上去就是勇氣，我相信隊友會幫我補上。」

男子季軍戰由桃園FC對戰新竹未來里宇宙聯。雙方在正規時間上演進球大戰，戰成5：5平手，最終新竹未來里於PK大戰中以5：4險勝，帶走季軍。

男子組重頭戲冠軍大戰，由台北海洋雲豹挑戰衛冕軍台中永泰旅人。台北海洋雲豹上半場火力全開，陳仕軒、何嘉振、沈書泓、謝金成輪番破門，建立4：0領先優勢。下半場旅人隊採取Power Play戰術反擊，但雲豹守備滴水不漏，更由謝金成、沈書泓把握反擊空門進球，最終以6：2奪冠。

台北海洋雲豹總教練張仟縈賽後指出，球隊穩定訓練與國家隊球員的加入是奪冠關鍵，這座冠軍是球隊的重要里程碑。