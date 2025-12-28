林書豪退休／奧運金牌也來了！林郁婷現身新莊「來追星」

新北國王隊今天賽後將舉辦「哈佛小子」林書豪的球衣退休儀式，新莊體育館擠爆球迷，不同運動領域的精英選手也現身場邊，巴黎奧運拳擊奪金的「金牌拳后」林郁婷、東京奧運摘銅的跆拳道「國民女友」羅嘉翎和剛打完羽球年終賽的好手邱相榤都到現場見證特別時刻。

「我們是來追星的！」林郁婷透露到新莊體育館看球多次，今天是特別為林書豪的球衣退役儀式而來，「很開心球員努力在歐美主流的NBA發光發熱，現在可以在台灣光榮退休，是球員的偉大時刻。」

林郁婷提到，最佩服林書豪的精神和努力，且從哈佛大學畢業後可以在籃球場獲得一席之地，堪稱學業、專業雙修，是運動員的學習效仿典範，「看球那麼久，他很用腦袋打球，這和拳擊滿相近，不是全頭大顆就會贏，要用策略和戰術。」

「金牌拳后」林郁婷（右）、跆拳道「國民女友」羅嘉翎（中）和羽球好手邱相榤到新莊體育館見證林書豪的球衣退休儀式。記者曾思儒／攝影

羅嘉翎附和說，不只拳擊，跆拳道、羽球也都需要很多策略，且自己是新北市民，當然要全力相挺新北的球隊。