全台最香女子二鐵完美落幕 LAVA QUEEN跑出Be Your Own Queen女王氣場

聯合報／ 即時報導
女子總排前3名選手獲得「鏡框似顏繪獎盃」。圖／LAVA鐵人公司
女子總排前3名選手獲得「鏡框似顏繪獎盃」。圖／LAVA鐵人公司

全台最具人氣的女子二鐵賽事 2025 LEXUS LAVA QUEEN台北女子二鐵賽於28 日台北至善國中舉行，今年賽事邁入第四屆，持續以 「Be Your Own Queen」 為核心精神，鼓勵每位女性勇敢站上起跑線，並邀請GO Formosa「歐霸」張岱偉帶領女王熱身操，在台北市體育局副局長吳健羣、LAVA鐵人公司總經理李汎璿的共同搖鈴下，於清晨6點50分準時開賽。

賽事結果，由陳依凡以總成績1小時28分02秒帥氣封后，女子總排第 2、3 名僅有一秒之差，分別為北市大鐵人隊李妍萱 ( 成績1小時30分17秒），以及「平平」張倫平（成績1小時30分18秒）。張倫平更在完賽後與愛犬一同慶祝，為賽事增添溫馨畫面。女王們以實力與自信，完美詮釋「Be Your Own Queen」不只是口號，而是勇敢行動的展現。

全台最具人氣的女子二鐵賽事2025 LEXUS LAVA QUEEN台北女子二鐵賽28日進行。圖／LAVA鐵人公司
全台最具人氣的女子二鐵賽事2025 LEXUS LAVA QUEEN台北女子二鐵賽28日進行。圖／LAVA鐵人公司

今年賽事亦吸引多位國手參與，以不同形式享受比賽樂趣。全運會三連霸的鐵人女王張綺文，攜手Run Your Own Run主理人邱文蕾組隊完成接力挑戰，並以1小時22分25秒奪冠；2024 LAVA QUEEN女子總排冠軍潘昱婷，則與鐵人三項全國運動會女子組銀牌胡庭勻搭檔，以1小時23分52秒拿下銀牌，兩人更化身麋鹿與綠精靈吸睛登場；而今年 LAVA大鵬灣鐵人賽男子冠軍潘子易，也以「護花使者」身分陪伴 Meimei韓梅婷完賽，直呼「太好玩了。」。展現賽事不只競技，更充滿溫暖的一面。

多元賽制和豐富精采的賽後EXPO，吸引眾多運動網紅和藝人共襄盛舉，包括「鐵人獸醫師」郭霏、單車KOL恩潔、跑步KOL「庄腳路跑」水水。藝人宋城希、演員林柏妤、前民視英文主播Joyce黃芃之也全數美美完賽，用行動展現屬於自己的女王姿態。

本屆賽事由Lexus冠名贊助，以行動支持女性挑戰自我、優雅前行的運動精神，完美呼應品牌理念「Experience Amazing」。Lexus賽事前導車由插電式油電複合動力車款Lexus RX 450h+擔任，並於比賽期間以純電模式領騎，兼顧行進穩定性與環境友善。現場提供車主專屬轉換區、休息區、單車安全檢查服務及紀念毛巾等專屬禮遇，陪伴女王們奔向屬於自己的榮耀時刻。同時，於活動現場展出Lexus跨界休旅車款LBX，讓現場觀眾近距離感受LBX的設計質感，並特別開放後車廂展示，放置自行車、瑜珈墊等運動用品，展現其在靈巧車身設定下仍具備充裕收納機能。

本次完賽獎牌採立體皇冠造型設計，並具備磁吸功能，可與2026年賽事獎牌結合收藏。圖／ LAVA鐵人公司
本次完賽獎牌採立體皇冠造型設計，並具備磁吸功能，可與2026年賽事獎牌結合收藏。圖／ LAVA鐵人公司

延續「護花精神」，現場更邀請三位兼具鐵人實力與個人魅力的選手擔任「紳士團」，包括「鐵人小鮮肉」江典祐、「犬系暖男」于創安（Tron），以及「壞壞帥帥系」代表 Ray，在終點迎接每一位完成挑戰的女王。

賽事友善服務再提升，主打初鐵友善，貼心提供租車服務；因應年底氣溫偏低，現場備有暖心薑茶、暖爐與外套掛衣區，讓女王們完賽能及時保暖。路跑補給站則由邁克仕與碳水炸彈提供能量果膠，陪伴選手完成最後一哩路。

被譽為「全台最香女子二鐵賽」，完賽禮同樣誠意十足。本次完賽獎牌採立體皇冠造型設計，並具備磁吸功能，可與2026年賽事獎牌結合收藏；完賽選手另可獲得女王勝利毛巾。前350位早鳥報名者，還加贈Fun Sport趣運動肌筋膜按摩球。女子各分齡組第一名與接力組前3名獲頒象徵女力精神的發光獎盃；女子總排前3名選手獲得「鏡框似顏繪獎盃」。贊助品牌 ASify 加碼提供總排與接力組服飾獎勵，讓女王們滿載而歸。

開賽嘉賓為台北市體育局副局吳健羣副局長（右二）與紳士團。圖／LAVA鐵人公司提供
開賽嘉賓為台北市體育局副局吳健羣副局長（右二）與紳士團。圖／LAVA鐵人公司提供

現場規劃多元互動體驗，包含WAT雞尾酒瑜珈、似顏繪、編髮、占卜、按摩及品牌市集，冠名贊助Lexus亦規劃輕鬆互動的小型體驗活動，完成參與即可獲得Lexus精選好禮。賽後舉辦「After Party 年末好禮大方送」，最大獎為萬元按摩機，由GO Formosa「歐霸」張岱偉帶領女王們熱情舞動，讓選手與親友共享充滿節慶感的賽會時光，為 2025 年劃下最閃耀的句點。

本次賽事感謝所有合作夥伴的支持，包含Lexus冠名贊助，以及富邦金控、Liv、凱娜、CeramicSpeed、FOOTER、邁克仕、L.ERICKSON、YOI 耐雅格生技、Asify 瑜珈運動服飾、瑞愛生醫Redeye、三鉄共購、WAT、Fun Sport、絲膚潔、撒隆巴斯、碳水炸彈、OCTO、造甘那盃、BCgraphene、SOTER運動恢復基地等品牌，共同打造 2025 年度最具代表性的女子二鐵賽事。

Queen 全運會 鐵人三項

