拳擊／ 江奕宏暌違7年重返擂台 羅于婷帶飛天小女警擊敗香港好手

2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天的男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，暌違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但也重溫久違的擂台。

江奕宏出身台灣體大拳擊隊，曾於2018年與拿過職業冠軍金腰帶的香港「神奇小子」曹星如交手，之後也頻繁在職業賽亮相。但後來江奕宏迫於生活的無奈與對家人的責任，父親在他10歲時因工地意外離世，一手將他與哥哥帶大的母親又罹患糖尿病，加上後來自己有小孩，江奕宏只得投身職場。

闊別7年重返職業賽，江奕宏說：「沒有特別原因，就是想要打，覺得年紀、狀況也還可以，就想回來試試！」加上他本身是拳擊教練，訓練學生之餘也有維持體態，「但剛回來練一定很辛苦，但我覺得狀況是OK的。」

至於女子壓軸賽，羅于婷一身「藍色泡泡」風格登場，並再次擊敗香港好手歐盈盈，藍色是羅于婷最喜歡的顏色，在生涯第2場職業賽，她也特地打點自己的「戰鬥造型」，在辮子上挑染藍色，拳擊褲也印有自己喜歡的飛天小女警。

「因為職業賽走出場的過程，感覺很緊張，但我希望可以可愛登場。」羅于婷表示，因為很喜歡藍色，也希望自己在擂臺上從藍位角出發，但她在紅位角。羅于婷笑說，只好在比賽展現藍色是屬於自己的氣勢，打出地主的氣場，不過對於比賽內容，她覺得發揮不理想，只是佔了一點拳怕少壯的優勢。