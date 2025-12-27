快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

拳擊／ 江奕宏暌違7年重返擂台 羅于婷帶飛天小女警擊敗香港好手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅于婷（右）一身「藍色泡泡」風格登場拳擊褲也印有自己喜歡的飛天小女警。圖／中華拳擊總會提供
羅于婷（右）一身「藍色泡泡」風格登場拳擊褲也印有自己喜歡的飛天小女警。圖／中華拳擊總會提供

2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天的男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，暌違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但也重溫久違的擂台。

江奕宏出身台灣體大拳擊隊，曾於2018年與拿過職業冠軍金腰帶的香港「神奇小子」曹星如交手，之後也頻繁在職業賽亮相。但後來江奕宏迫於生活的無奈與對家人的責任，父親在他10歲時因工地意外離世，一手將他與哥哥帶大的母親又罹患糖尿病，加上後來自己有小孩，江奕宏只得投身職場。

闊別7年重返職業賽，江奕宏說：「沒有特別原因，就是想要打，覺得年紀、狀況也還可以，就想回來試試！」加上他本身是拳擊教練，訓練學生之餘也有維持體態，「但剛回來練一定很辛苦，但我覺得狀況是OK的。」

至於女子壓軸賽，羅于婷一身「藍色泡泡」風格登場，並再次擊敗香港好手歐盈盈，藍色是羅于婷最喜歡的顏色，在生涯第2場職業賽，她也特地打點自己的「戰鬥造型」，在辮子上挑染藍色，拳擊褲也印有自己喜歡的飛天小女警。

「因為職業賽走出場的過程，感覺很緊張，但我希望可以可愛登場。」羅于婷表示，因為很喜歡藍色，也希望自己在擂臺上從藍位角出發，但她在紅位角。羅于婷笑說，只好在比賽展現藍色是屬於自己的氣勢，打出地主的氣場，不過對於比賽內容，她覺得發揮不理想，只是佔了一點拳怕少壯的優勢。

拳擊

延伸閱讀

拳擊／胸刺寫輪眼「拳」力出擊 高瑋明擊敗孫愷懌奪首勝

宏福苑大火滿月暖心事…公車司機化身「聖誕老人」尋童送禮

99萬人次聖誕節出入境香港 酒店、金店暢旺但這行業卻沉默了

美如宋代「千里江山圖」 香港大鵬灣入選中國美麗海灣

相關新聞

拳擊／ 江奕宏暌違7年重返擂台 羅于婷帶飛天小女警擊敗香港好手

2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天的男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，暌違7年重返職業...

TPVL／「宇宙連莊」開季23連勝後踢鐵板 不敵天鷹吞賽季首敗

開季拉出23連勝的TPVL台中連莊，今天在與台鋼天鷹之戰總算踢到鐵板，以17：25、25：21、30：32、19：25吞...

拳擊／胸刺寫輪眼「拳」力出擊 高瑋明擊敗孫愷懌奪首勝

由保辰建設大力支持的IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天在台中金典酒店點燃戰火，來自台南的高瑋明，擊敗孫愷懌...

「壁球甜心」王媛首度舉辦賽事 首屆TSA壁球公開賽今高雄開打

舉辦比賽對絕大多數的運動選手來說，肯定是最吃力不討好的活，但「壁球甜心」王媛卻選擇了最困難的道路，她與父母親靠一家三人之...

全國民俗運動匯演活動 雲林縣下崙國小在客家獅多獅國小女子組連霸

由運動部全民運動署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，今天（27日）在台南大學進入第二周的賽事，比賽項目除了占大會參賽總...

橄欖球／杜元坤60年夢想慢慢實現 盼元坤盃成世界七人制「台灣站」

第六屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今天在台北田徑場點燃戰火，在首日賽程中我國大專球隊就與日本、南韓、泰國等國隊伍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。