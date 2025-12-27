拳擊／ 江奕宏暌違7年重返擂台 羅于婷帶飛天小女警擊敗香港好手
2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天的男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，暌違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但也重溫久違的擂台。
江奕宏出身台灣體大拳擊隊，曾於2018年與拿過職業冠軍金腰帶的香港「神奇小子」曹星如交手，之後也頻繁在職業賽亮相。但後來江奕宏迫於生活的無奈與對家人的責任，父親在他10歲時因工地意外離世，一手將他與哥哥帶大的母親又罹患糖尿病，加上後來自己有小孩，江奕宏只得投身職場。
闊別7年重返職業賽，江奕宏說：「沒有特別原因，就是想要打，覺得年紀、狀況也還可以，就想回來試試！」加上他本身是拳擊教練，訓練學生之餘也有維持體態，「但剛回來練一定很辛苦，但我覺得狀況是OK的。」
至於女子壓軸賽，羅于婷一身「藍色泡泡」風格登場，並再次擊敗香港好手歐盈盈，藍色是羅于婷最喜歡的顏色，在生涯第2場職業賽，她也特地打點自己的「戰鬥造型」，在辮子上挑染藍色，拳擊褲也印有自己喜歡的飛天小女警。
「因為職業賽走出場的過程，感覺很緊張，但我希望可以可愛登場。」羅于婷表示，因為很喜歡藍色，也希望自己在擂臺上從藍位角出發，但她在紅位角。羅于婷笑說，只好在比賽展現藍色是屬於自己的氣勢，打出地主的氣場，不過對於比賽內容，她覺得發揮不理想，只是佔了一點拳怕少壯的優勢。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言