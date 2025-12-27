TPVL／「宇宙連莊」開季23連勝後踢鐵板 不敵天鷹吞賽季首敗

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
天鷹成為本季首支擊敗連莊的球隊。圖／台鋼天鷹提供
天鷹成為本季首支擊敗連莊的球隊。圖／台鋼天鷹提供

開季拉出23連勝的TPVL台中連莊，今天在與台鋼天鷹之戰總算踢到鐵板，以17：25、25：21、30：32、19：25吞下賽季首敗，不過目前仍是在戰績榜上以23勝1敗佳績遙遙領先第二名的天鷹8.5場勝差。

以過去企排冠軍班底為主體的連莊，在今年轉戰TPVL後，靠著合作多年的默契以及洋將陣容的完美契合，開季寫下完美的23勝0敗戰績，且在這23場比賽中僅失掉13局，展現壓倒性的實力。

不過在今天作客天鷹主場的賽事中，天鷹3洋將表現突出，其中睿克與思丹分別拿下25分與20分，但連莊吳宗軒、施琅表現也不遑多讓，分別有22分與21分進帳。

而兩隊在前兩局各下一城後，第三局甚至一路打到32：30才由天鷹驚險拿下，天鷹也在第四局乘勝追擊，以25：19勝出，賞給連莊開季首敗。

排球

