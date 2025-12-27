拳擊／胸刺寫輪眼「拳」力出擊 高瑋明擊敗孫愷懌奪首勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
身為火影忍者迷的高瑋明胸口刺上寫輪眼。圖／中華拳擊總會提供
身為火影忍者迷的高瑋明胸口刺上寫輪眼。圖／中華拳擊總會提供

由保辰建設大力支持的IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，今天在台中金典酒店點燃戰火，來自台南的高瑋明，擊敗孫愷懌拿到職業賽首勝，他胸前的刺青也引起大量關注，是知名動漫火影忍者的「寫輪眼」。

因為人生經歷一些不愉快的事，看盡人生百態，高瑋明歷經重大的挫折看清一些事實，了解到人性，彷彿寫輪眼一般，被強烈情感波動驅動，高瑋明表示，這個刺青也是提醒他自己，在看清事實後，還能保持自己的那份善良，「看起來很中二，但我很喜歡這部作品，故事也部份反應到我的人生的情感投射，所以我選擇把寫輪眼刺在胸口。」

而對火影忍者的熱情，高瑋明也同樣投注在拳擊上，「我從小就很喜歡拳擊，我們家比較傳統，爸媽比較不可能讓去學拳。」高瑋明說，家庭比較傳統，但他總喜歡做些不一樣的事情，最初是看影片自學，後來參加拳願賽事，遇到知名選手李育昇，對方給他不少鼓勵，也開始到拳館練拳。

至於身為職業軍人的輔導長許誌宸，今天則是面對何哲均以些微差距獲勝，賽後直呼非常意外，並將勝利歸功於教練，「前幾次比賽，教練都有事情無法到場，教練在場很重要，你知道背後有人支援你，會比較安心，我真的都是聽教練的！」

許誌宸國防大學畢業後，現於台南的營區擔任輔導長，由於剛任官，他一度猶豫要不要參賽，「營區工作較繁忙，練習時間就少，常工作到凌晨隔天又早起，剛任官我想先穩定工作，可是又很想在比賽贏一次，掙扎一下還是決定參賽。」

拿下職業賽勝利，許誌宸也能更專注在工作上，拳擊的興趣會一直持續，等到工作都上手後，再尋求比賽的機會，這場勝利也替自己今年畫下一個漂亮的句點。

