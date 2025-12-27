元坤盃橄欖球賽 北市大再見達陣逆轉勝台體

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今天在台北田徑場開戰，公開組尋求3連霸的日本拓殖大學，與韓國延世大學戰成平手；地主隊北市大則靠「再見達陣」以10比7逆轉台體大。

2025元坤盃七人制國際橄欖球邀請賽，今、明2天登場，今年持續擴大規模，共計4國、16支隊伍參賽，其中有6支是外國球隊。

首次參賽的延世大學，展現出速度與剽悍球風，面對體型壯碩、陣中有多名外籍好手坐鎮的拓殖大學時毫不畏懼，上半場率先突圍達陣取得7比0領先，但拓殖大學立刻反擊、扳平比數；下半場2隊都沒能突破對手防線，最終平手收場。

去年闖進公開組4強的台北市立大學對戰台體大險些陰溝翻船，好在抓住槍響前的最後一次進攻機會成功達陣，上演逆轉勝戲碼。

北市大教練洪吉祥指出，即便是在落後局面，球員依舊堅持著不肯服輸的奮戰精神勇往直前，橄欖球運動的核心精神就是相信隊友、尊重對手、服從裁判，不到最後一刻都不會放棄比賽。

賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤強調，「元坤盃早已不只是比賽，它是讓年輕人被看見的舞台，是把世界帶進台灣的窗口，邀請國外隊伍，不只是為了強度，是為了讓孩子們看到更大的世界。」

杜元坤提到，今年特地舉辦高中組比賽就是為了傳承，未來目標更希望將元坤盃推向國際舞台，甚至打造成世界7人制橄欖球「台灣站」，讓全世界看見台灣也能成功舉辦令人稱讚的賽事。