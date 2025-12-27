全國民俗運動匯演活動 雲林縣下崙國小在客家獅多獅國小女子組連霸

快訊

聯合報／ 即時報導
去年競速王的南郭國小蘇紘豊今年面對賽制更改，仍以零失誤拿下特優。圖／台南大學提供
運動部全民運動署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，今天（27日）在台南大學進入第二周的賽事，比賽項目除了占大會參賽總人次五分之一以上的台灣獅與客家獅，還有踢毽、撥拉棒、流星球、砌磚在強風中登場。毽子和撥拉棒受風影響，多少影響演出。 另外，今年比賽很「廟會」，插「四飄」的齊天大聖和畫上八家將臉譜比撥拉棒的國小選手，讓大家覺得十分有趣。

去年在客家獅多獅國小女子組拿下特優的雲林縣下崙國小，今年又以活潑的動作、特殊的造型完成連霸。下崙國小將以往象徵吉祥如意的「大面」大頭佛、「小面」猴子，「恢復」成代表猴子的大聖爺、和代表豬八戒的大頭佛，教練說，這不是恢復古制，純粹出於改變造型的想法。

去年在客家獅國中組拿下多項特優的雲林縣北港鎮的建國國中，今年國三學生全留校讀書，所以只來十多個學生，許多項目都忍痛棄賽。

撥拉棒選手除了技藝，造型上也是百家爭鳴，除了應景的聖誕風，台中市烏日喀哩國小女選手們更趕上「韓流」，仿獵魔女團Kpop米拉（Mira）的造型及彩妝，十分吸睛。

同樣來自喀哩國小、去年雙人組特優的翁聖紘，卻是以非常「民俗」的家將臉譜出場。翁爸爸說，翁聖紘非常喜歡宮廟文化，所以特地請朋友幫他打家將臉譜，他本人說是刑具爺，但一般認為刑具爺少在「打臉」，很多人認為畫得紅紅的，應該比較像四季神中的「夏大神」。不管如何，老師也為他在表演招式中加入八家將步法和架式，展現與眾不同的「家將STYLE」撥拉棒風格。

踢毽項目中的個人限時計次賽，以往是以次數多寡為給獎依據，今年改成以「失誤次數」給獎，比的不是誰比較快，而是誰比較沒有「犯錯」。場邊的家長、老師認為，比賽精采度降低不少。前兩年居踢毽比賽第一的彰化縣南郭國小蘇紘豊，還是老神在在以零失誤笑納「特優」。

具有對抗性質的網毽比賽，今天戶外場地比賽，選手因風而影響表現，比賽甚至一度因雨造成場地濕滑而暫停。因經費影響，裁判及工作人員少，幸好有各隊老師及選手義務擔任裁判及計分人員，讓比賽也能在公開、公平下舉行。

去年完成大專個人男子組三連霸的桃園國立體大楊佳翰，今年參加公開組比賽，第一場就敗在「超級瑪莉歐」的趙林嘉腳下。決賽是由超級瑪莉歐的領隊溫健宏和趙林嘉同隊鬩牆，最後由溫健宏以2：1勝出。

溫健宏說，超級瑪莉歐是由台北市一些愛好踢毽的「毽友」組成，他們不只在國內，也常出國比賽，他說目前網毽較強的國家是越南及中國大陸，歐洲的德國及匈牙利也不差。

溫健宏除了在個人賽拿下冠軍，雙人賽也封王，高男台北市木柵高工的陳祐崴、國小女子彰化縣南郭國小張榛庭也都是個人、雙人的雙料冠軍。

下崙國小客家獅的「小面」，遠看好像三太子，其實是背後插了四插的齊天大聖。圖／台南大學提供
柳溝國小台灣獅演出精采，年年都是特優常勝軍。圖／台南大學提供
