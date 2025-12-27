橄欖球／杜元坤60年夢想慢慢實現 盼元坤盃成世界七人制「台灣站」

第六屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽今天在台北田徑場點燃戰火，在首日賽程中我國大專球隊就與日本、南韓、泰國等國隊伍展開激烈對抗，賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤就表示，看到賽事順利進行，感覺自己60年的夢想終於慢慢實現，也期待未來元坤盃能夠繼續成長為世界七人制橄欖球「台灣站」賽事。

邁入第六屆的元坤盃橄欖球邀請賽，今年再度擴大規模舉辦分別邀請來自日本、南韓、泰國等大學隊伍來台參賽，其中被譽為「南韓橄欖球聖殿」的延世大學今年更是首度受邀來台，與日本拓殖大學雙強鼎立，另外一般組的泰國朱拉隆功大學更剛拿下泰國大專七人制冠軍。

對於台北連日陰雨綿綿，卻在今天賽事開打前放晴，賽事創辦人杜元坤在受訪時表示，「真的感謝天公作美，早上國內跟國外球隊的比賽，我們並沒有輸，表現都很出色，這讓我感到很開心，因為終於實現這6年來我們希望台灣橄欖球跟國際接軌的目標，建立這個舞台，讓國際進來，我們也走到世界。」

第六屆元坤盃今、明兩天在台北田徑場舉行。記者劉肇育／攝影

在今天開幕式上，包括杜元坤的橄欖球老師林鎮岱也到場觀禮，談到打橄欖球近60年，如今為台灣選手搭建了與國際好手競技的舞台，杜元坤直言，自己只是「開了一扇窗」，「60年的夢想終於慢慢實現，我從幼稚園5歲就開始打橄欖球，到現在60年了，這個熱忱從來沒有忘記。當然我本業是個醫生，但是我覺得醫生是我的一個良心事業，但是橄欖球是我的最愛。」

談到元坤盃規模逐年擴大，今年更首度增設了高中組賽事，更有12支日韓高中隊伍來詢問，杜元坤也透露，除了會持續擴大比賽規模外，更希望有朝一日元坤盃能成為世界七人制橄欖球「台灣站」，「如果能夠到這個地步的時候，我相信政府、民間的力量都會匯集起來，到時候把這整個球場裝滿人潮，那就是我們的夢想。」

除了為大專和高中球員打造舞台外，杜元坤每年也會贊助30家以上的學校獎學金，作為球隊比賽或是參與訓練營的經費，在今天開幕典禮後也舉行培育基金受贈儀式。