全台唯一奧運級計時系統 台中自由車場亮相 運動局長邀國手實地測試

台中自由車場為國內重要自由車比賽場地，歷年承辦多項全國及國際賽事，市府持續致力打造完善、安全且符合賽事需求的訓練環境，去（113）年成功爭取中央補助2500萬元，市府自籌2500萬元，總經費5000萬元，針對場地設施與訓練支援系統進行全面升級。施工期間由運動局長游志祥親自前往現場視察工程成果，了解整體工程執行情形，並聽取施工單位簡報，確保施工品質與工期，讓場館如期升級到位，預計114年底前完竣，將成為全台唯一引進國際級計時計分系統的自由車場地。

游志祥表示，市長盧秀燕上任後非常重視自由車運動發展，本次優化提升賽事執行效能與選手訓練品質為核心，其中最受選手及教練期待的，是全台首度引進、符合奧運等級的計時計分高科技終點攝影系統，並整合專業晶片培訓系統，可即時、精準紀錄選手於各訓練階段與比賽過程中的成績數據；另同步汰換舊有電視牆，改設超過500吋的LED全採電子螢幕，並檢修賽道平整度及外圍欄杆更新，同時導入水療機設備與更新空調系統，強化選手賽後恢復與整體訓練環境，讓場地機能更臻安全完善。

另外，游志祥邀集國家級自由車知名教練徐瑞德，與亞運國手康世峰等選手至現場共同確認場地使用狀況，目前已進入測試階段，希望最後調整達成優化自由車場的目標，期盼透過完善的運動環境，培育國家優秀自由車運動人才。

運動局長游志祥視察台中自由車場優化工程。圖／台中市運動局提供

徐瑞德分享，能在這樣安全、舒適又專業的環境中反覆練習，是累積實力最重要的基礎，謝謝台中市政府的用心，未來每一次起跑、每一圈成績，都能即時、精準呈現，讓選手清楚掌握自己的進步，也讓比賽結果更公平、更具公信力，對許多正在為全國賽、國際賽努力的選手而言，這樣的設備，是向夢想更進一步。

運動局補充，台中自由車場不僅是重要的運動訓練場域，更肩負培育年輕選手與承辦賽事的功能。回顧場館發展歷程，市府自108年在運動部補助支持下投入約1.8億元進行整體賽道結構整修，並於111年斥資約2000萬元增設夜間照明設備，有效延長場地使用時段，整建累計投入逾2.5億元，未來將持續滾動式調整場地需求，逐步建構完善的自由車訓練基地，讓場館升級與選手實力成長相輔相成，推動自由車運動向下扎根、向上發展。