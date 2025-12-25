羽球／「富士山下她說好」 林俊易向大4歲女友求婚成功

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
林俊易(右)求婚成功。截圖自林俊易IG
26歲台灣羽球好手「左手重砲」林俊易透過社群平台宣布，在日本富士山向大4歲的女友程郁捷求婚成功，羽球好手王齊麟、王子維和楊博涵等人紛紛獻上祝福。

今年羽球賽事已落幕，林俊易發文秀出婚戒及單膝下跪求婚照，宣布求婚成功喜訊，「19歲相遇，23歲的她，我曾說著對26、30歲的想像，在富士山下，她說好。」

貼文曝光後獲得大批網友祝福，剛完婚的王齊麟、還有王子維和楊博涵等羽球界人士都留言恭喜。

現年30歲的程郁捷過去也是台灣羽球女將，曾達到女雙世界排名第35，近年轉任教練和球評，和李洋、王齊麟、王子維曾是同學。

林俊易近年屢創佳績，目前世界排名第12，僅次台灣一哥周天成的第6名。2023年林俊易奪下超級300泰國大師賽男單冠軍，同年世大運混合團體金牌。2024年馬來西亞公開賽4強，成為台灣第2位超級1000賽事4強的男單選手。

今年林俊易在超級750中國大師賽、超級300奧爾良大師賽摘下亞軍，瑞士、新加玻、和澳洲公開賽都闖進4強。

林俊易 羽球

