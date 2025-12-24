快訊

精英獎／連兩年入圍新秀獎 江靜緣一衣三穿佛福腳致詞

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
18歲鉛球選手江靜緣獲得114年體育運動精英獎「最佳新秀運動員獎」。記者蘇健忠／攝影
去年就入選最佳新秀運動員傑出獎，我國女子鉛球紀錄保持人、18歲小將江靜緣今年114年體育運動精英獎再度入圍，今天總算上台領獎，讓她「臨時抱佛腳」的得獎感言有發表機會。

最佳新秀運動員獎是精英獎唯一有年紀限制的獎項，只有13到18歲的新星有資格。江靜緣去年就入選，但獎項最終由桌球「柚子」高承睿獲得；今年江靜緣再度入選，和跆拳道王婕菱、擊劍李讓、射箭許芯慈和桌球陳忞昕共同角逐獎項。

連兩年入圍，江靜緣今天沒空手而回，她直呼開心，下台接受聯訪時還自爆「腳還在抖」；她還透露，到頒獎典禮現場才想到要準備得獎感言「以備不時之需」，沒想到臨時準備的致詞真的派上用場。

今天穿著一身黑色勁裝的江靜緣提到，年底就有三場頒獎典禮，分別是國光獎章頒獎典禮、星期日剛結束的王楊嬌體育賽事創紀錄獎和今天的精英獎，她「一衣三穿」，不過會在造型上稍微改變，今天就將頭髮放下並加上腰鍊，展現有別於田徑場的面貌。

今年全運會擲出18公尺08打破女子鉛球紀錄的江靜緣，成為我國第一位成績突破18公尺的鉛球女將，今年亞錦賽帶回銅牌的她透露，明年將赴美國喬治亞大學移地訓練，主要賽事鎖定全大運和名古屋亞運，希望再突破自己成績，達到2028年洛杉磯奧運參賽標準。

江靜緣 全大運 喬治

