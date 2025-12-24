體育運動精英獎 曾豪駒獲最佳教練獎與陳傑憲獲最佳男運動員獎

行政院長卓榮泰與運動部長李洋等人下午出席運動部舉辦的114年體育運動精英獎頒獎典禮頒獎，卓院長卓頒發「終身成就獎」給已故排球教練蔡崇濱，由蔡崇濱遺孀蔡黃秀喬與兒子蔡瀚文代表領獎。頒發「特別獎」給12強棒球賽中華代表隊，由首次執掌國家隊兵符的總教練曾豪駒與球員代表領獎。

其中，12強棒球賽中華代表隊總教練曾豪駒獲得114年體育運動精英獎「最佳教練獎」。12強棒球賽中華代表隊隊長陳傑憲獲得114年體育運動精英獎「最佳男運動員獎」。羽球選手周天成獲得114年體育運動精英獎「最佳運動精神獎」。18歲鉛球選手江靜緣獲得114年體育運動精英獎「最佳新秀運動員獎」。奧運金牌二連霸的李洋與王齊麟頒發114年體育運動精英獎「最佳運動團隊獎」給中華女子拔河隊。拳擊選手黃筱雯獲得114年體育運動精英獎「最佳女運動員獎」，可惜因故未出席。 行政院長卓榮泰（左）親自頒發終身成就獎給已故排球教練蔡崇濱，由蔡崇濱遺孀蔡黃秀喬（中）與兒子蔡瀚文（右）代表領獎。記者蘇健忠／攝影 12強棒球賽中華代表隊總教練曾豪駒獲得114年體育運動精英獎「最佳教練獎」。記者蘇健忠／攝影 行政院長卓榮泰（左四）下午出席運動部舉辦的114年體育運動精英獎頒獎典禮頒獎，頒發「特別獎」給12強棒球賽中華代表隊，由首次執掌國家隊兵符的總教練曾豪駒（左三）與球員代表領獎。記者蘇健忠／攝影 羽球選手周天成獲得114年體育運動精英獎「最佳運動精神獎」。記者蘇健忠／攝影 12強棒球賽中華代表隊隊長陳傑憲獲得114年體育運動精英獎「最佳男運動員獎」。記者蘇健忠／攝影 18歲鉛球選手江靜緣獲得114年體育運動精英獎「最佳新秀運動員獎」。記者蘇健忠／攝影