體育運動精英獎 曾豪駒獲最佳教練獎與陳傑憲獲最佳男運動員獎
行政院長卓榮泰與運動部長李洋等人下午出席運動部舉辦的114年體育運動精英獎頒獎典禮頒獎，卓院長卓頒發「終身成就獎」給已故排球教練蔡崇濱，由蔡崇濱遺孀蔡黃秀喬與兒子蔡瀚文代表領獎。頒發「特別獎」給12強棒球賽中華代表隊，由首次執掌國家隊兵符的總教練曾豪駒與球員代表領獎。
其中，12強棒球賽中華代表隊總教練曾豪駒獲得114年體育運動精英獎「最佳教練獎」。12強棒球賽中華代表隊隊長陳傑憲獲得114年體育運動精英獎「最佳男運動員獎」。羽球選手周天成獲得114年體育運動精英獎「最佳運動精神獎」。18歲鉛球選手江靜緣獲得114年體育運動精英獎「最佳新秀運動員獎」。奧運金牌二連霸的李洋與王齊麟頒發114年體育運動精英獎「最佳運動團隊獎」給中華女子拔河隊。拳擊選手黃筱雯獲得114年體育運動精英獎「最佳女運動員獎」，可惜因故未出席。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言