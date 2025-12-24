精英獎／周天成獲精神獎 發聲爭取獎金

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
周天成獲得最佳運動精神獎。記者蘇健忠／攝影
周天成獲得最佳運動精神獎。記者蘇健忠／攝影

我國羽球「一哥」周天成今天在114年體育運動精英獎兩度上台致詞，不但擔任頒獎人，更獲得最佳運動精神獎；他還為選手們發聲，盼精英獎增加獎金，給選手實質幫助。

小天獲得最佳運動精神獎前，先擔任男運動員傑出獎頒獎人，他在台上致詞時提到，希望精英獎可以增設獎金，讓台下響起一陣掌聲，羽球選手出身的運動部部長李洋也以鼓掌回應。

選在台上拋出增加獎金的議題，小天透露是有「做功課」，瞭解演藝圈指標性的三金典禮有兩個典禮（金曲獎、金鐘獎）設有六位數的獎金，體育運動精英獎是體壇指標，若能比照，對選手有更實質的幫助和目標。

拿過最佳男運動員獎的小天提到，有聽過入選精英獎的選手反應，出席頒獎典禮就像參加一場活動，同樣時間可以做為訓練，若是設置獎金，可以成為選手其中一個目標和企圖心，「朝不同方面讓運動更好，這是很快速且實質可以去做的。」

第二度上台致詞是領取最佳運動精神獎，戰勝癌細胞、長期維持世界排前十的小天笑說，完全沒想到是自己獲獎，但就像人生的座右銘「我不能決定輸贏，但態度可以」，未來賽事也會一本初衷，帶著永不放棄的精神面對每場賽事和挑戰。

